當公益志工幫你還學貸 天河青力計畫今加碼發1.6萬元　

近年疫情、通膨對物價造成衝擊，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸的大學生及社會新鮮人，參加公益志工活動可請領獎勵金一萬元，今年將獎勵金調高至每人1.6萬元，期許更多人加入。

「青力親為．千萬祝福（簡稱「青力計畫」）」今年邁入第5屆，4年多來已有1196位志工請領獎勵金1萬元，為因應日趨沉重的生活成本，天河特別加碼6千元，將獎勵金調高至每人1.6萬元，期許更多年輕朋友參與公益，幫助他人同時也幫助自己。

天河基金會表示，有鑑於通貨膨脹衝擊世界各國，國際情勢持續動盪，台灣亦難除外。根據行政院主計總處公布，111年物價指數CPI增加2.95%，為98年來最高漲幅。甫出社會的年輕朋友及在學青年，要償還學貸、負擔房租，加上高物價的日常支出，想要提升生活質量及增進專業能力，確實難有餘裕。

為減輕年輕人經濟壓力，天河基金會自2019年開辦青力計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍樂於付出時間和心力，投入公益、關懷弱勢。

天河基金會執行長吳欣芳表示，面對大環境的經濟壓力，年輕人面臨的生活考驗，比我們想像的更不容易。但縱使種種迷茫、疲憊的負面情緒壟罩在這一代青年身上，仍能看見年輕人積極關心社會議題、為不公不義發聲、協助弱勢並主動投入公益，展現想讓未來更好的決心，與人們對年輕族群不想努力的「躺平」印象具天壤之別。

她強調，面對現實壓力步步逼近，若希望青年繼續保持回饋社會的熱情，需要給年輕世代更多的支持與幫助。為鼓勵青年擁有助人的善心，天河基金會推行「青力計畫」，盼藉由獎勵祝福延續年輕人的良善力量、培養利他精神。

青力志工周巧鈞的父母因為希望孩子盡早獨立，從她大學開始便極少提供其生活費，讓巧鈞因此背負學貸，並開始4年打工的自給自足生活，然而，家中突如其來的變化，讓她必須要在短時間還完學貸。

巧鈞說，當她正為還款焦頭爛額之際，偶然看到青力計畫，「就像被救了命一樣！」巧鈞選擇到關懷弱勢移工的社福單位服務，除了運用她的傳播科系專業，協助社福單位製作影片、海報和議題懶人包之外，在與移工互動的過程中，看到他們雖然生活辛苦，但總是抱持樂觀的心態去面對工作和生活上的不如意，讓她心生感動並向其學習，以正面態度去應對未來的磨練，成為投入公益意想不到的收穫。

另一位青力志工李飛龍平時就常參加公益活動，去年透過同事得知青力計畫，同樣身負學貸的他立即申請，也順利完成志工服務，成功請領獎助金，他認為一切皆為善的循環。飛龍說，他想告訴年輕朋友，縱使青年被賦予許多社會期待，但願大家都能不畏壓力，保持善良及真誠，雖然現在只能做手心向上的人，待未來行有餘力之時，也能成為手心向下的人。

●天河基金會第五屆「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫3月29日開放申請，只要是今年1月1日至10月31日從事志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。

申請資格如下（三點皆需符合）：

82年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

於111年第2學期（含）前任一學期曾申請就學貸款者。 112 年 1 月 1 日至 10 月 31 日前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。 每人限申請一次，往年曾申請通過者不接受再次申請。

申請計畫連結：

https://drive.google.com/file/d/1px4SzTJq_TrVGryCysmhFh9PtyddTVhP/view