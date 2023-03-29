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影／霸凌虐童案層出不窮　立委籲加速淘汰不適任教師

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
張其祿（左）指出，教育及管教品質的維護，應該回歸教育專業上。記者杜建重／攝影
張其祿（左）指出，教育及管教品質的維護，應該回歸教育專業上。記者杜建重／攝影

今年2月初、台中市某高中學生不堪師長長期霸凌，選擇輕生，引發各界關注；高雄某國小露營時，上百人遭委外輔導員罰跪，近來還傳出多起幼兒園教保員虐童事件，凸顯通報與輔導機制大有問題，有待改善，民眾黨立院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委陳琬惠與台北市議員林珍羽上午召開記者會，要求政府訂定不適任教師淘汰方法，教育部更要主動積極介入調查，各級學校委外辦理活動也應明確規定權責。

張其祿指出，教育及管教品質的維護，應該回歸教育專業上，像是各級學校相關教育活動委外辦理時，教育行政機關必須提供合約範本、應記載事項，並且擴大將教育法規對於教育的規定，明確寫入合約中，詳細規定委外人員於教育現場的管教行為準則，並設立再檢視的流程；同時，也應於現場安排有教育專業老師督導、輔助，必要時能及時介入處理，以完備事前預防及課責機制。

張其祿說，像是校外教學、技能學習等活動，政府應積極擴大辦理對教育現場「非具備教育專業」之相關人員的教育訓練，對於督導活動的老師、受委外單位、旅行社及非教育專業的活動人員，安排合適的行前課程及活動前宣導，確保人員能有正確的管教態度。此外，如課後才藝班、運動課程、安親班及補習班的教練、行政人員、技術性人員都會對學生涉及某種程度管教，但因缺少「教育專業訓練及經驗」，管教問題也層出不窮。政府有必要對立案機構、課程主辦方，建立明確的宣導及訓練機制，落實維持管教及教學品質，減少類似爭議再發生。

賴香伶直言，台中某高中學生「以死明志」，當中長達4個月時間，沒有任何輔導機制介入，只由校方片面宣稱該生與輔導老師關係良好，校園內輔導與通報機制完全不透明，才會導致本該有機會挽救的生命白白消逝。

立委呼籲，冰凍三尺非一日之寒，校內通報管道必須維持暢通，主管機關也要具備主動介入調查的意識與能力，在保護當事人個資的前提下，調查結果也應公開透明，才能避免類似遺憾的事件一再發生。

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民眾黨立院黨團副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（左）等人上午召開記者會，要求政府訂定不適任教師淘汰方法，各級學校委外辦理活動也應明確規定權責。記者杜建重／攝影
民眾黨立院黨團副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（左）等人上午召開記者會，要求政府訂定不適任教師淘汰方法，各級學校委外辦理活動也應明確規定權責。記者杜建重／攝影

張其祿 賴香伶

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