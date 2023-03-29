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指導教授神隱系所要開協調會 台大訂師生拆夥善後機制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學近日修正通過「論文指導教授與研究生互動準則」，增列若指導教授「失聯兩個月」為可申請召開協調會議的條件。記者林俊良／攝影
國立台灣大學近日修正通過「論文指導教授與研究生互動準則」，增列若指導教授「失聯兩個月」為可申請召開協調會議的條件。記者林俊良／攝影

國立台灣大學近日修正通過「論文指導教授與研究生互動準則」，增列若指導教授「失聯兩個月」為可申請召開協調會議的條件，協調會由系所主管邀集指導教授，確認師生關係是否還存在。此外，準則也增訂，研究生更換指導教授，應於雙方同意下，簽署「原研究計畫成果發表權歸屬」等協議書。

台大近日修正多項「論文指導教授與研究生互動準則」條目，其中一項為增列召開協調會議條件，將指導教授「失聯兩個月」列入。研究生協會會長許冠澤表示，依照舊條目，學生只要和指導教授有摩擦就可申請協調，可申請協調的條件包括「研究生想換老師，老師不肯」、「老師想換掉學生，但學生有異議」，或是已達最低休業年限且符合學位考試資格但老師不予，以及通過學位考試但委員不願簽名。

許冠澤說，本次是將指導教授失聯兩個月增列為可申請協調的條件，在於研究生協會過去確實收到相關申訴，教師將學生踢出研究室的line群組，之後不接電話也不回信，學生既無法與老師確認是否更換指導，也無法申請協調，確實會影響學習和研究的權益。

許冠澤指出，因此本次才修訂協調申請條件，透過協調會確認師生關係。協調會工作內容沒有寫死，但結論多是師生鬧翻後拆夥，學生要重新找指導老師。而本次也修訂，若終止師生關係時，系所主管在研究生找到新指導教授前應積極輔導和轉介。

此外，過去曾有學生反映，研究成果是師生共同努力的成果，甚至大部分流程都是學生在處理，但若師生拆夥，研究成果絕大多數均歸屬於指導教授並不公平。

互動準則也新增，研究生更換指導教授時，應簽署「雙方可共同發表原研究計畫成果」或「原研究計畫成果發表權為其中一人所有」協議書，交由系所備查。或指導教授終止指導關係時，也須於雙方同意下，簽署「原研究計畫成果發表權歸屬」協議書。

高教工會組織部主任林柏儀表示，不只教授放生學生神隱，指導關係中最嚴重的樣態包括惡意不讓學生畢業，或用教授權勢綁定非學術勞務，如要求學生幫忙餵狗、打理家務等。研究生研究做了一半遇上多是敢怒不敢言，過去每個系所作法都不一樣，也沒有正式的制度，台大願意明訂機制是好事。

主管 台大 高教

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