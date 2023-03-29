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台灣仿生設計競賽徵件 6獎項各可拿5萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
去年永續漁業創新獎得獎團隊以鬼蝠魟結合仿生意涵設計可拆式海洋過濾器，可應用於改善海洋環境。圖／新北市漁業處提供
去年永續漁業創新獎得獎團隊以鬼蝠魟結合仿生意涵設計可拆式海洋過濾器，可應用於改善海洋環境。圖／新北市漁業處提供

「台灣仿生設計競賽」與新北市政府合作，今年競賽主題以「如何透過仿生設計邁向2050淨零碳排目標」，大專院校學生可提出兼具環境、社會、經濟等設計方案，為台灣淨零碳排盡心力。競賽徵件自即日起至5月21日，本次共設6大獎項，每項獎金各5萬元。

去年競賽共募集了20大專院校、69件作品超過300位參賽者，其中永續漁業創新獎得獎團隊為朝陽科大、台大及中興大學組成團隊，團隊以鬼蝠魟結合仿生意涵設計可拆式海洋過濾器，可應用於改善海洋環境。

團隊學生張芷瑜表示，參與仿生設計競賽活動會由仿生協會召集各界專家輔導團體協助作品優化，當時專家建議嘗試將設計概念做出功能模型，實際試驗，便能更有效改善作品，朝商業化進行。獲獎後預計將該作品投入行政院環境保護署「環境關懷設計競賽」，以及各項國內外競賽，期許能將成品應用於社會上。

台灣仿生設計競賽6特選獎項包括永續漁業、交通、循環經濟、永續城市、水資源創新、厭氧環境減廢。競賽由新北市府合作設立4個特選獎項以及仿生協會與迎華軒公司各設立1項大獎共6項，每項獎金各5萬元，初選名單報名截止約2周後公告，競賽決選則預計於6月中舉辦。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市長期推動青年參與公共議題及淨零碳排等相關政策，透過競賽能激發青年創造力，為未來職涯創業等提供很好的經驗外，也讓更多有想法的年輕人能投入公共議題發掘人才加以栽培。

台灣仿生科技發展協會官網請點我

去年台灣仿生設計競賽募集20大專院校、69 件作品超過300位參賽者。圖／新北市漁業處提供
去年台灣仿生設計競賽募集20大專院校、69 件作品超過300位參賽者。圖／新北市漁業處提供

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