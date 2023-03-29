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學生網路成癮怎麼辦？ 南市增能教師守護孩子健康

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局學生輔諮中心正辦理戒除網路成癮系列研習課程，為老師增能，引導學生健康安全上網。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局學生輔諮中心正辦理戒除網路成癮系列研習課程，為老師增能，引導學生健康安全上網。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為強化師生正向使用網路能力，培養教師網路成癮的輔導技巧，學生輔諮中心正辦理以「健康好生活—戒除網路成癮」為主題的系列研習課程，讓老師持續增能，瞭解學生網路成癮的特性及背後因素，引導學生健康安全上網。

教育局鄭新輝局長表示，為有效提升教師輔導學生脫離網癮的能力，教育局結合專業機構設計教師研習課程，由嘉南療養院杜家興心理師協助規劃設計「網癮小團體輔導」教材，逐步帶領教師應用於發展性及介入性輔導活動之中。

嘉南療養院心理師杜家興說，網路成癮成因複雜，治療方式須整合心理社會與藥物治療介入方案，教師與學生互動可多傾聽、瞭解、辨識與引導，以協助學生找回自尊自信，重拾在真實世界與網路世界各自的健康關係與活動。

學生輔諮中心羅智韋主任表示，3月研研習課程已辦完，接下來4至5月，每個月都有1場研習，分別是4月20日、5月11日、6月15日下午1時30分至4時30分。他建議，教師與家長可先和孩子建立信任關係，察覺近期上網情形是否有異樣，讓孩子願意吐露心聲表達感受，進行改變自己不良的生活習慣。歡迎對此議題有興趣的教師，透過台南市教育局學習護照，報名「健康好生活—戒除網路成癮」增能研習，共同守護孩子的心靈健康。

網路成癮

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