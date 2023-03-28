依志趣自組學分學程 政大首推實驗教育「X實驗學院」

國立政治大學推出「X實驗學院」，讓學生從本科系出發探索與其他系所跨域結合的可能性。政大表示，X實驗學院力推跨域力、自主學習為導向的教學創新系統，盼打破現有高教疆界，讓學生依需求志向自主結合學院內微學分、學程。X實驗學院將以校內招生為主，與各系所合作培育學生，最快將於113學年度開始運作。

計畫主持人、副校長詹志禹表示，學院下設有各項微學分、微學程，乃至於學分學程或學位學程，學生可依興趣自行組合，若學生想修讀的課程學院內未提供，學生也可以主動提案，由學院協助媒合專業教師開課。

詹志禹說，因重視學生自主，X實驗學院不具固定課程地圖與教學大綱，X實驗學院將邀請業界達人、校內學長姐，擔任「陪伴者（Tutor）」；傑出校友、業界成功人士、校內教師，擔任「生命導師（Mentor）」。

詹志禹表示，政大希望挑戰傳統觀念上對所學的定義，招生對象為校內的自主學習者，或是未定向的學習者以及已定向的困學者，甚至是喜歡學習的跨域者都能加入。

他舉例，就讀應數系的學生，未來夢想可能是成為體育教授；就讀會計系的學生，未來也許想創辦NGO，學院能依據學生未來志願，讓學生自行組合學分和專長，幫助學生成為「所學非所用」的人。

詹志禹表示，未來不排除設計口試等學院入學門檻，檢驗學生是否了解學院的實驗精神，也可能設置先導型暖身課程，讓學生嘗試實驗教育的水溫。

詹志禹指出，預計明年2月招生的「運動、產業與文化學位學程」已確定加入X實驗學院體制，也歡迎校內各學程、微學程「靠行」。X實驗學院預計採學分期末追認制，搭配引導課程，根據學生整體表現給予當學期學分數。

政大校長李蔡彥指出，政大過去已有X書院，具備十年以上實驗教育經驗，X實驗學院不像傳統學院組織，其結構較鬆散，在於現在學生自主學習的意願高，科系若專業知識不盡如學生的意，學生多會自己找出路；且也是配合時代人才需要，預計頂尖大學在未來學習規劃上，會更重視學生主體性。

X實驗學院將改造原社資中心為發展基地，前棟將以青年旅館概念規劃。計畫成員、廣告系教授陳文玲強調，設立青年旅館並非單純讓學生入住，意義在於讓學生動手經營旅館，並成為學習歷程。後棟將規劃為青年遊樂場，包含展演廳、博物館、工坊等，提供學生操作、體驗、互動、遊戲等多元學習機會。