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路竹高中潘幸甄破紀錄 勇奪世界青少年舉重錦標賽金牌

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄在2023IWF青少年舉重錦標賽中一舉奪下三面金牌。圖／高雄市政府教育局提供
高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄在2023IWF青少年舉重錦標賽中一舉奪下三面金牌。圖／高雄市政府教育局提供

高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄昨天在阿爾巴尼亞首都都拉斯市，參加2023IWF世界青少年舉重錦標賽，一下勇奪抓舉、挺舉與總和3面金牌，同時打破國內49kgA級別青少年組總和163公斤紀錄，全台與有榮焉。

路竹高中校長盧正川指出，潘幸甄甫升上高一時，在教練吳宣旻帶領下，就打敗高二、高三生，拿下全中運第三名，高二時即連續在2場全國錦標賽中，師徒聯手拿下49級冠軍，而今年初全國青年盃舉重錦標賽奪冠且打破全國青少年抓舉紀錄，今年二月底，以優異的成績進入左營國家訓練中心。

盧正川提到，潘幸甄雖家境清寒，但是個孝順的女孩，透過自己舉重長才，從小就賺取獎金來貼補家用，小妹潘美金目前也投入舉重訓練，姐妹倆創下不少金牌佳績。

由於，運動員最怕身體受傷提早結束運動生涯，高雄市府與在地醫院注意到運動員需求，去年底高雄市政府教育局長謝文斌與醫療院所簽訂「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫」，這項計畫讓選手能無後顧之憂，主責醫院設立運動選手照護中心，在完善的後勤醫療與陪伴支援，不僅可以幫助選手拿出最好的體能表現，增加奪牌機會，也讓選手有信心面對更高難度的賽事挑戰。

路竹高中成立體育團隊後援會，盧正川指出，目前由高雄市議員黃明太擔任總會長，慈陽科技董事長蔡圖晉擔任總顧問，媒合企業捐助校內弱勢體育生。

盧正川校長表示，潘幸甄同學憑著自己的毅力和想翻轉人生的決心，屢次破全國紀錄，也戰勝自己，盼同學們能向她看齊，在成長的旅程中持續向卓越邁進。

來自路竹高中高二體育班學生潘幸甄屢創全國紀錄，戰勝自我極限。圖／高雄市政府教育局提供
來自路竹高中高二體育班學生潘幸甄屢創全國紀錄，戰勝自我極限。圖／高雄市政府教育局提供
高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄在2023IWF青少年舉重錦標賽中，拿下抓舉、挺舉與總和3面金牌。圖／高雄市政府教育局提供
高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄在2023IWF青少年舉重錦標賽中，拿下抓舉、挺舉與總和3面金牌。圖／高雄市政府教育局提供

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