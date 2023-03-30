全國技能競賽中區分區賽 中彰投分署98位選手挺進全國賽 獲28金22銀21銅佳績
第53屆全國技能競賽中區分區賽青年組於25日揭曉成績，1,015位選手歷經2天的激戰後，勞動部勞動力發展署中彰投分署所培訓的選手奪下28金、22銀、21銅、31優勝的亮眼成績，奪金數再躍進!其中機器人系統整合等7職類更包辦了金、銀、銅前3名，家具木工職類更囊括北中南3區金牌，計有98位選手挺進全國賽，可爭取2023亞洲技能競賽及2024第47屆國際技能競賽國手資格。
中彰投分署分署長劉秀貞表示，技能競賽提供青年一個展現技能的舞台，選手需一路過關斬將，才能脫穎而出成為技能界的佼佼者;而為了讓選手能無後顧之憂的在競賽場上全力以赴展現技能，分署持續努力提供優良的培訓環境及資源，希望能成為選手最堅強的後盾。本次分區賽該分署培訓選手戰績豐碩，金牌數更打破去年紀錄，計有98位選手取得今年7月全國賽的參賽門票。她也鼓勵青年勇於投資自己，可積極參加中彰投分署所辦理的各項職類職前和在職訓練課程，習得一技之長，累積個人職涯競爭力!
例如在全球推動淨零碳排趨勢之下，冷凍空調職類是倍受關注的項目之一，由中分署培訓的「冷凍空調」職類學員黃裕恩分享表示，本次參賽過程中的時間壓力是他的「罩門」，必須在4個小時內組成冷媒管路，而最主要的技巧必須彎繞好銅管線路，否則會導致銅管變型，還有銲接點上下的銲料不能太多，否則會影響美觀，他也表示去年參加中區分區賽時，因為銅管長度尺寸沒有拿捏好，只拿到佳作，無緣進擊全國賽，經過無數次反覆練習，今年他一雪前恥，能拿下中區分區賽的冠軍，自己很有成就感。
分署指導老師蔡淨英指出，與日常生活息息相關包括家庭、大樓、工商產業等均需應用冷凍空調相關產品與技術，所需技能涵蓋冷凍、冷藏機組安裝、空調設備安裝及故障判斷、冷媒系統管路與電路系統的組裝等，而分署所開辦的職前訓練「冷凍空調裝修班」也已將節能規劃、能源監控等技術融入課程，今年度也會於課程中導入ESG相關知識。
本次全國技能競賽中區分區賽英雄榜已公告於技能檢定中心(www.wdasec.gov.tw)及中彰投分署官網(tcnr.wda.gov.tw)，每一職類前5名獲獎選手將可晉級今年7月於台北南港展覽館舉辦的全國技能競賽，與來自全國的技能好手同場競技，爭取技能界最高榮耀。
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