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全國技能競賽中區分區賽 中彰投分署98位選手挺進全國賽 獲28金22銀21銅佳績

文／ 陳妍臻

勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長和分署培訓的參賽青年選手大合照。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長和分署培訓的參賽青年選手大合照。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

第53屆全國技能競賽中區分區賽青年組於25日揭曉成績，1,015位選手歷經2天的激戰後，勞動部勞動力發展署中彰投分署所培訓的選手奪下28金、22銀、21銅、31優勝的亮眼成績，奪金數再躍進!其中機器人系統整合等7職類更包辦了金、銀、銅前3名，家具木工職類更囊括北中南3區金牌，計有98位選手挺進全國賽，可爭取2023亞洲技能競賽及2024第47屆國際技能競賽國手資格。

勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長（後排中）與培訓師陳永尉及勇奪家具木工職。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長（後排中）與培訓師陳永尉及勇奪家具木工職。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

中彰投分署分署長劉秀貞表示，技能競賽提供青年一個展現技能的舞台，選手需一路過關斬將，才能脫穎而出成為技能界的佼佼者;而為了讓選手能無後顧之憂的在競賽場上全力以赴展現技能，分署持續努力提供優良的培訓環境及資源，希望能成為選手最堅強的後盾。本次分區賽該分署培訓選手戰績豐碩，金牌數更打破去年紀錄，計有98位選手取得今年7月全國賽的參賽門票。她也鼓勵青年勇於投資自己，可積極參加中彰投分署所辦理的各項職類職前和在職訓練課程，習得一技之長，累積個人職涯競爭力!

勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長（前排中）與冷凍空調職類培訓師蔡淨英。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長（前排中）與冷凍空調職類培訓師蔡淨英。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

例如在全球推動淨零碳排趨勢之下，冷凍空調職類是倍受關注的項目之一，由中分署培訓的「冷凍空調」職類學員黃裕恩分享表示，本次參賽過程中的時間壓力是他的「罩門」，必須在4個小時內組成冷媒管路，而最主要的技巧必須彎繞好銅管線路，否則會導致銅管變型，還有銲接點上下的銲料不能太多，否則會影響美觀，他也表示去年參加中區分區賽時，因為銅管長度尺寸沒有拿捏好，只拿到佳作，無緣進擊全國賽，經過無數次反覆練習，今年他一雪前恥，能拿下中區分區賽的冠軍，自己很有成就感。

第53屆全國技能競賽中區分區賽青年組「工業控制」職類。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
第53屆全國技能競賽中區分區賽青年組「工業控制」職類。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

分署指導老師蔡淨英指出，與日常生活息息相關包括家庭、大樓、工商產業等均需應用冷凍空調相關產品與技術，所需技能涵蓋冷凍、冷藏機組安裝、空調設備安裝及故障判斷、冷媒系統管路與電路系統的組裝等，而分署所開辦的職前訓練「冷凍空調裝修班」也已將節能規劃、能源監控等技術融入課程，今年度也會於課程中導入ESG相關知識。

中彰投分署「家具木工」職類選手包辦北中南三區金牌。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
中彰投分署「家具木工」職類選手包辦北中南三區金牌。 圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

本次全國技能競賽中區分區賽英雄榜已公告於技能檢定中心(www.wdasec.gov.tw)及中彰投分署官網(tcnr.wda.gov.tw)，每一職類前5名獲獎選手將可晉級今年7月於台北南港展覽館舉辦的全國技能競賽，與來自全國的技能好手同場競技，爭取技能界最高榮耀。

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