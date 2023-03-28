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進校搶才 勞動部大專青年預聘計畫申請期限延至4月15日

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

勞動部今年首推「大專青年預聘計畫」，由企業提供中階以上技術層級工作崗位訓練，搭配學校提供實務或訓練學程，讓畢業前一年本國籍在校生，可提前進入職場卡位，本月30日還將辦理線上說明會，受理申請延期至4月15日止。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，上述預聘計畫，只要是符合國家重點發展產業相關領域，包含亞洲矽谷、智慧機械、生醫產業、綠能產業、循環經濟、5G產業及資安卓越產業等，都可和轄區大專校院合作提出申請，或由分署協助媒合，勞動部則補助企業訓練費用每人最高7.2萬，學校也可獲得最高80萬元計畫補助。

他指出，雲嘉南區今年度預計至少可培訓330位學子，已有崑山科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學及中華醫事科技大學等4校預計提出申請，事業單位則有長利科技、大成工程、榮剛材料科技、安倉營造、禾康消防、台灣通力電梯、全球藥業、佐登妮絲等近20家公司願意提供訓練職缺。

除指派資深員工擔任職場導師，訓練期間還會安排部門或技能種類輪調，及至少360小時以上工作崗位訓練，並依法給予薪資、勞就保、職災保險及勞退提撥；若表現優異獲企業留用，除畢業即就業，還可獲得1萬元留任獎勵金。

雲嘉南分署說，3月30日也將辦理「大專青年預聘計畫」線上說明會，讓有意願參與學校與企業更了解計畫內容，網路報名請上https://pse.is/4ubde8 ，欲更瞭解計畫詳情可上：https://pse.is/4txu2d ，或電（06）6985945轉1307洽詢。

勞動部 青年

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