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南台科大崇德青年社27校中脫穎而出 獲全國評選優等獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大崇德青年社、官將首研習社全國評選優等、甲等獎。圖／校方提供
南台科大崇德青年社、官將首研習社全國評選優等、甲等獎。圖／校方提供

台科大崇德青年社、官將首研習社參加全國大專校院學生社團評選，昨天贏得技專校院服務性優等獎及學術性、學藝性甲等獎。

這項教育部評選活動今年共116所公私立大專校院、263個學生社團參選，競爭激烈。南台崇德青年社自27校中脫穎而出獲優等；官將首研習社則於22校中獲選甲等。

官將首研習社指導老師陳燕儒當初就是創社社長，喜愛相關文化又有熱忱，曾到廟宇拜師學藝，為發揚官將首文化歷經11年的社團經營，也面臨過社團僅剩兩名社員即將廢社的危機，如今首次參與此次全國社團評選就勇奪甲等，她倍感欣慰。

她說，全台校院官將首相關姊妹社團，如今也僅剩南台官將首研習社，更有重大的傳承使命，期望藉社團量能，讓更多人了解官將首文化，洗掉舊有的負面標籤，尊重並愛護永續官將首文化。

校方表示，崇德青年社辦多場品德教育營隊活動，以生動活潑話劇呈現讓小朋友沉浸式體驗，獲得多校讚賞，更經常參與校內外活動獲好評。

校長吳誠文表示，南台科大重視學生社團發展，學生可藉參與社團擴展興趣、知識、磨練群育及提升民主法治素養，並培養優秀領導人才。近三年因疫情影響，僅能以上傳雲端方式評選，社團無法現場與各校相互交流，實屬可惜，此次評選學生把握機會，投入心力與熱忱，能於此活動獲得佳績，對學生而言是種肯定與鼓勵，期待社團再接再厲，明年更上一層樓。

南台科大崇德青年社、官將首研習社全國評選優等、甲等獎。圖／校方提供
南台科大崇德青年社、官將首研習社全國評選優等、甲等獎。圖／校方提供

青年 台科大 疫情

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