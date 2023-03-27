露營罰跪風波鬧大 高市教育局為管教權「定調」

國小生露營罰跪風波，引發管教問題議論，教育界人士倡議，學校不能將管教權交給校外不具專業人士，高市教育局今夜重申，校外教學屬課程一環，學生管教權則屬教師的權限，學校不得無監督機制或交由外包廠商人員處理，以確保學生能在各場域安心學習。

針對高雄一所國小辦露營活動，廠商值夜輔導員出現不當管教情事，社會局將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處。高市教育局今晚則鄭重釐清校外活動權責，指學校與廠商契約原約定輔導員負責團康、童軍活動，協助值勤點名，如需管教學生，則應由教師處理，有特殊情形應通報學校。

教育局定調，校外教學仍屬課程一環，學生管教應由學校老師人員辦理，不得由無監督機制或交由廠商人員處理，以維護學生學習權、受教育權、身體自主權與人格發展權。

教育局指獲報此事後已主動更換豐富經驗的督學代理校長，全面處理後續各項相關事宜，也對廠商究責，並加強學生輔導，盼將此事件傷害降到最低。

據家長表示，此案廠商承諾退還每個學生400元活動費，也接受學校依契約對未完成的部分扣款或懲罰。廠商除向當事人和家長道歉，讓孩子了解此事件是「錯誤示範」，也會給孩子餐點獎勵安慰補償，學生如因此事件影響，後續醫藥費由廠商全權負責。