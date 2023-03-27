疫後就學貸款補助今年7月起實施 估54.6萬人受益

行政院推動疫後特別預算啟動記者會，其中將編列220億元特別預算經費，用以協助部分就學貸款人償還一年本息。教育部今天說，疫後就學貸款補助須知預計將於今年5月底前公告，預計受益人數為54.6萬人，將從今年7月起扣抵一年本息或最近一學期本金。

行政院今天在「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」表示，疫後就學貸款補助方案將由政府於112年6月底前主動審查補助資格，再由承貸銀行自同年7月起通知符合補助資格者，實際依據貸款人的貸款本金設算補助額度，直接扣抵一年本息（非在學的貸款人）或最近一學期本金（在學中的貸款人）。

教育部特別提醒，為使用當下資料來審查補助資格，照顧貸款人，若在112年6月20日時的條件，在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶，則請檢附相關證明文件依政府公告管道提出申請；教育部表示，疫後就學貸款補助須知預計於112年5月底前公告。

教育部「疫後就學貸款補助方案」係政府在3800億元財政餘裕中，編列220億元特別預算經費，用以協助符合下列資格的就學貸款人償還一年本息，實際依據每一名貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

一、非在學的貸款人：未具111學年度第2學期在學身分，且具下列資格之一者：

(一)低收入戶或中低收入戶。

(二)於111年度平均每月所得未達新臺幣四萬元：以財政部財政資訊中心111年度各類所得資料清單之所得總額除以12個月計算。

(三)有12歲以下子女。

(四)本人或其配偶已懷孕。

二、在學中的貸款人：111學年度第2學期在學學生、112學年度第1學期新入學學生且各該學期具下列資格之一者：

(一)獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免。

(二)獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金。

(三)有12歲以下子女。

(四)本人或其配偶已懷孕。

教育部表示，這次補助措施將於今年6月底前，由政府依部會資料主動審查補助資格並分別設算補助額度，自7月起再由承貸銀行直接通知；依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度（協助還一年本息）亦有所不同。

教育部說，符合疫後就學貸款補助方案資格者，由承貸銀行直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中的貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人），避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部也提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因需以今年6月20日時的條件進行審查，以照顧貸款人，需請此類貸款人自今年6月1日至7月31日前，檢附孕婦健康手冊、診斷證明書或戶籍所在地政府核發的低收入戶／中低收入戶證明等文件，依政府公告管道提出申請，符合資格者亦可享有補助；教育部表示，詳細的疫後就學貸款補助須知預計於今年5月底前公告周知。

教育部表示，就學貸款自民國65年開辦迄今，是協助學生籌措就學費用之重要管道之一，對於協助經濟弱勢學生順利就學有相當正面功能，僅須符合家庭年所得之條件即可申請。目前93%就學貸款學生在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，其餘7%的就學貸款學生，需要自行負擔半額或全額的利息。