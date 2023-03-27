張榮發文教基金會補助清寒生 去年全台613名學子就學

張榮發文教基金會扶植家境清寒學生，去年全台補助人數613人、金額2542萬，總計自1985年成立至今，已提供超過4億元的獎助學金，扶助2萬名以上學生。

每年開學後，校方都會貼出基金會獎助學金申請，受惠學生說這筆費用不只帶來實質幫助，還感受到自己的認真被肯定，成為求學之路最重要的支柱，撐過谷底、不再孤寂。

張榮發文教基金會執行長鍾德美指出，創辦人當年曾指示，希望就學有困難的孩子，都能想到來找基金會。自2020年起，每年另編列超過600萬元執行長期扶助專案，提供清大、北醫、海大、高科大近50名學生就讀大學四年費用，另贊助黎明時尚科系新二代與馬偕護校東部各十名學子相關就學所需。

另外，張榮發文教基金會也在莫拉克災後援建全新的雲林樟湖國中小學，因地處偏鄉產業凋零，也特別在當地設立「樟湖助學金」，本學年度就幫助34名孩子，並協助社區再造，希望促成青年返鄉，使學校永續發展與提升孩子學習品質。

目前就讀清大中文系的石夏昕，在就讀清大前就獲得該會的專案補助，大學生活費無虞，她還省錢買了平板電腦，做為協助學習與圖文創作用；她說，在社會各角落認真苦讀的獎助生對張榮發基金會都銘記於心，希望做個不忘本的人，未來仿效基金會回饋社會。