疫情下3成藝文工作者收入暴跌一半 藝創工會提3大訴求

疫情3年對藝術產業造成巨大衝擊。台北市藝術創作者職業工會今天上午發布「2023藝術工作者勞動調查」，發現6成藝術工作者因為疫情收入減少、3成的收入減少超過一半，而平均薪資中位數也從疫情前2019年的「3~4萬」下跌至2023年的「2~3萬」。此外，藝術工作者逾半數壓力超標、2成已達建議就醫程度。而根據2021年修訂的

「文化藝術獎助及促進條例」，政府應協助獲補助經濟困難藝文工作者社會保險、提供緊急危難協助等，卻因藝文工作者身分認定機制未形成，公布兩年仍未落實。文化部則承諾，6月將提出具體方向或政策說帖。

藝創工會今天偕同台灣藝文空間連線、台灣視覺藝術協會、國際劇評人協會（台灣分會）、台北市紀錄片從業人員職業工會等藝文團體召開發布記者會，並就改善藝術工作條件提出3項訴求：公布身分認定機制、重視職業心理健康、定期辦理研究調查。

藝創工會理事長杜珮詩表示，此次調查獲819名藝術工作者填答，填答者遍及視覺、表演、影視藝術等。調查發現，6成藝術工作者因為疫情收入減少、3成的收入減少超過一半，另外近3成收入持平、約1成反向增加。

本次調查首度增加探究藝術工作者的心理壓力問題。調查參考衛福部國民健康署的壓力指數測量表，發現藝術工作者超過半數有壓力超標的現象、2成已達建議應就醫不可忽視程度，且是不分性別、領域都普遍存在。藝創工會要求政府，應及早投入資源關注藝術工作者的職場身心健康。

本次調查也顯示，長達3年的疫情衝擊期間，52%藝術工作者獲得藝文紓困、14%有需求卻未獲得。而獲得紓困者，多數感到幫助有限不足以度過難過，衛或紓困者，則以不熟悉申請流程無法申請、未獲審核通過為主。高達47%的藝術工作者期待政府建立完善藝文工作者急難救助法規。

杜佩詩指出，2021年4月立院通過文講條例修正草案，新增第3章的工作權益章節，包括第9條協助獲補助經濟困難藝文工作者社會保險、第11條文化藝術工作者及事業發生緊急危難時協助等仍未落實，法律給予藝文工作者的保障仍看得到吃不到。

藝創工會認為，這兩條藝文工作者救助的關鍵在於「藝文紓困身分認定」環節，對於藝文工作者身分認定機制應盡快公布。

文化部綜規司司長魏秋宜表示，針對如何認定藝文工作者身分，文化部已委託台經院做相關研究調查與訪談，並參考韓、法經驗，針對後端的社會保險如何連結，持續諮詢與調查。她也承諾立委王婉瑜的要求，6月前文化部將針對藝文工作者身分認定機制，提出具體方向或政策說帖。