新二代展現多語優勢 高雄東南亞語演講競爭激烈

高雄市東南亞產學交流協會連續3年舉辦泰語、印尼語、越南語交流競賽活動，今天在文藻外語大學舉辦即席演講競賽，24名參賽者中，有4名新住民二代參加，中越混血的2名學生皆表示，透過比賽更加深自我認同和自信外，未來也要善用兩國語言，增加未來在職場的競爭力。

「前3年的參賽者多為30歲以下青年，首次下修年齡至15歲。」文藻外語大學東南亞學系助理教授魏愛妮指出，未來有更多高中生參加，提早接軌東南亞相關語言活動，拉寬台灣學子的全球視野，培養國際觀點。

今年參賽者中，雖多數是文藻的大學生，仍有3名社會青年參加，其中1名獲印尼組金牌獎的陳妙慧，從小隨父親在印尼經商生活，18歲甫回台就讀大學，陳目備印尼語、英語教師證照，他認為擁有第二外語能增加文化交流機會，認識不同國家友人與風土民情。

東南亞產學交流協會理事長顧長永表示，「透過活動不僅僅提升語言，也能增加自信心與認同感。」這項交流活動包含即席演講、作文比賽，主要增進台灣青年對東南亞政經社會更深一層認識，但參賽者中有些是新二代青年，成長過程曾受到霸凌歧視，但來到大學才真正習得語言，這三年來挑戰自我的歷程，更加勇於表達也增進與家人的感情。

「媽媽要我讀英語系，但我就是想要學習越南語。」獲越語佳作的葉玟杏靦腆的表示，自己是新二代青年，曾隨媽媽回越南三次拜訪家人，但當時並不熟悉越南，語言也無法溝通，尤其媽媽工作辛苦，多半回到家都用中文互動，少有機會口說越語，自己也較為害羞不擅表達，而自大學之後，雖學校越語教學是北部腔與母親慣用的腔調不同，但葉玟杏認為，至少在文字溝通上，能和越南家人有進一步互動，她想用行動向母親證明，自己同樣熱愛母親的文化。

另名越南新二代金牌獎得主賴一鈞表示，她並非文藻學生，偶然機會得知比賽就來參與。賴指出，自己是中越混血兒，具有兩國文化語言的優勢，對於自己就讀經營管理的未來發展，比起同儕更具競爭力，而透過比賽不僅能增加自我認同，自己也盼望能善用語言能力，在中越經貿交流上能有職場發展的空間。