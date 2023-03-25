東方設大遭列專案輔導　恐成官派公益董事辦倒私校首例

教育部今天（3/25）召開第12次私校退場審議會，新增高雄東方設計大學、苗栗龍德家商為專案輔導學校，教育部均給予二年改善期，逾期未改善將命停招，停招後一年停辦。私校工會表示，東方設大過去就曾爆出要教職員簽署減薪同意書，本次被列為專案輔導並不意外，較特別的是，該校董事會組成不少是由教育部派任的公益董事，恐怕將成為公益董事辦倒私校的首例。

教育部指出，目前東方設大教職員還有109人、學生644人，該校因財務狀況不佳，導致師資質量未達法定標準且逾期未改善，3年內2次列為預警學校，今才將其列為專案輔導學校。

私校工會理事長尤榮輝表示，東方設大生存關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。

尤榮輝說，期待東方設大的公益董事以教職員工作權為念，積極引進外部資金，「成功不必在我」切勿戀棧權位，才可能讓東方設大解除專輔列管。

此外，位於苗栗的龍德家商也因財務顯著惡化，遭列為專案輔導之林。尤榮輝也分析，苗栗龍德家商曾於去年11月及12月二度被提報審議為專輔學校，未獲退審會認同，學校亦發表公開信向鄉親宣布「好消息」，但三個月後財務仍未改善，今第三度被提報終被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。

尤榮輝說，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳、財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學也是巧婦難為無米之炊，建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。