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東方設大遭列專案輔導　恐成官派公益董事辦倒私校首例

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私校工會表示，東方設大恐怕將成為公益董事辦倒私校的首例。記者劉學聖／攝影
私校工會表示，東方設大恐怕將成為公益董事辦倒私校的首例。記者劉學聖／攝影

教育部今天（3/25）召開第12次私校退場審議會，新增高雄東方設計大學、苗栗龍德家商為專案輔導學校，教育部均給予二年改善期，逾期未改善將命停招，停招後一年停辦。私校工會表示，東方設大過去就曾爆出要教職員簽署減薪同意書，本次被列為專案輔導並不意外，較特別的是，該校董事會組成不少是由教育部派任的公益董事，恐怕將成為公益董事辦倒私校的首例。

教育部指出，目前東方設大教職員還有109人、學生644人，該校因財務狀況不佳，導致師資質量未達法定標準且逾期未改善，3年內2次列為預警學校，今才將其列為專案輔導學校。

私校工會理事長尤榮輝表示，東方設大生存關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。

尤榮輝說，期待東方設大的公益董事以教職員工作權為念，積極引進外部資金，「成功不必在我」切勿戀棧權位，才可能讓東方設大解除專輔列管。

此外，位於苗栗的龍德家商也因財務顯著惡化，遭列為專案輔導之林。尤榮輝也分析，苗栗龍德家商曾於去年11月及12月二度被提報審議為專輔學校，未獲退審會認同，學校亦發表公開信向鄉親宣布「好消息」，但三個月後財務仍未改善，今第三度被提報終被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。

尤榮輝說，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳、財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學也是巧婦難為無米之炊，建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。

至於東方設大是否會成為公益董事辦倒學校的首例？技職司副司長柯今尉指出，「也不能說辦倒。」過去因學校出問題，因此循私校法改派公益董事，公益董事維持學校守法運作，但少子化下財務出狀況，公益董無法捐款但可向外募資，該校公益董事確實很積極尋找企業、熱心人士捐資，但也確實有困難，去年雖已募得六千萬，但仍無法改善財務狀況。

苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商也因財務顯著惡化，遭列為專案輔導之林。聯合報資料照片
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商也因財務顯著惡化，遭列為專案輔導之林。聯合報資料照片

教育部 捐款 年改

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