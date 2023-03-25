快訊

「這2槍」增加捕捉難度…狒狒偷地瓜逛民宅 派80人捉拿全沒轍

大陸結束清零政策絕非一時衝動？ 美媒揭政策內幕

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因跟這有關

龍德家商列專輔 校方：不應用資金存量評斷辦學

中央社／ 苗栗縣25日電

教育部今天召開私校退場審議會，苗栗縣龍德家商被列入專案輔導名單。校方表示，辦學30多年未拖欠教師薪資與廠商貨款等，認為不應用學校資金存量來評斷辦學成績。

教育部今天召開私校退場審議會，位於苗栗縣的龍德家商被列入專案輔導名單，改善期限2年，若未改善將停止全部招生，並在停招的學年度結束時停辦，走向解散清算。

龍德家商校長徐詠芳接受中央社記者電訪表示，教育部指龍德的資金存量不足，是「財務狀況顯著惡化」，她認為這種量化標準不一定適用每間學校，除了虛心接受今天的審議結果，也會好好規劃學校的未來。

徐詠芳說，去年學校復招後，目前有2個班，包括家具木工科9名學生、烘焙食品科25名學生，教職員則有13人，學校在教育部的相關評鑑中都合格，唯獨資金存量不符合私校退場審議的公式算法，她認為不應依此認定校方辦學不力。

徐詠芳表示，34名學生的學收確實不夠支出校內開銷，但董事會用行動證明願意為地方教育付出，辦學30多年未曾拖欠教師薪水、廠商貨款等，若教育部認為校方須改善現金存量問題，後續她會在董事會召開時說明，請董事會做出相關決議。

龍德家商創辦於1972年，是苗栗縣海線地區唯一家事類科職業學校，109學年度申請停招，擬改制為私立雙語中小學，籌備期間因租用鎮公所土地卡關，撤銷改制計畫，轉而申請111學年度復招3個新科，獲教育部國教署核准。

教育部 苗栗縣 薪資

延伸閱讀

龍德家商被列專輔學校 校方表遺憾強調有心辦學

東方設大師資未達標、龍德家商財務不佳　二校遭列專輔

高雄東方設計大學列專輔 校長蔡匡忠：校務一切正常

獨／疑論文代寫教部開罰70萬 首例上訴遭駁回逆轉免罰

相關新聞

東方設大遭列專案輔導 恐成官派公益董事辦倒私校首例

教育部今天（3/25）召開第12次私校退場審議會，新增高雄東方設計大學、苗栗龍德家商為專案輔導學校，教育部均給予二年改善...

東方設大師資未達標、龍德家商財務不佳 二校遭列專輔

教育部今天（3/25）召開私校退場審議會第12次會議，新增高雄東方設計大學、苗栗龍德家商為專案輔導學校，東方設計大學也是...

專案輔導學校再增兩所 東方設計大學、龍德家商入列

教育部今天（3/25）召開私校退場審議會，新增東方設計大學、龍德家商為專案輔導學校，教育部均給予二年改善期，逾期未改善將...

獨／疑論文代寫教部開罰70萬 首例上訴遭駁回逆轉免罰

為遏止論文代寫歪風，教育部大刀闊斧在110至111年間，依學位授予法裁處11件引誘代寫論文或實務報告的個人和業者，其中一...

高中生疑遭霸凌逼上絕路 學者：教育系統出現盲點須除錯

台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，引發外界譁然。國立彰化師範大學諮商與輔導學系教授王智弘說，看來全案朝向違規事件作調...

龍德家商被列專輔學校 校方表遺憾強調有心辦學

苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單，校方強調30年來堅持辦學理念，不曾拖欠過員工薪資及廠商款項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦