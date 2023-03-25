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龍德家商被列專輔學校 校方表遺憾強調有心辦學

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單。聯合報資料照片
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單。聯合報資料照片

苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單，校方強調30年來堅持辦學理念，不曾拖欠過員工薪資及廠商款項，被列為專輔學校後等於被貼上標籤，對此感到遺憾和惋惜，龍德家商的存在對地方是有意義的，校方會持續努力辦學。

龍德家商校長徐詠芳說，去年底兩度參加高中以上學校退場審議會議，都未被列入專案輔導學校名單，時隔3個月再參加審議，校方雖強調辦學誠意和承諾，但審議委員從法、理、情的順序審查，還是將學校列入專輔名單，對民眾來說，學校等於被貼上標籤。

徐詠芳說，學校辦學靠的是口碑和行動，這些年來校方一直很努力要證明學校有心照顧地方上的學子，也沒有發生學生沒被照顧到的情況，甚至下學年都已有學生還未參加會考就先向學校報名想就讀，龍德家商在地方上存在是有意義的，委員以量化公式審查學校財務，但她認為並不適用於所有學校，校方30年來不曾拖欠過廠商或積欠教職員工薪資，被列為專輔學校感到很遺憾，但仍會持續努力辦學，去年招生的木工家具、烘焙食品科都是針對培養學生就業技能而開設。

龍德家商數年前曾宣布將轉型改制為私立雙語國中小學，並從108學年起停招高職生，但改制案因校地及租金問題無法取得苑裡鎮民代表會支持而「喊卡」，龍德家商放棄改制雙語國中小，並申請在111學年度復招高職生，去年恢復招生，開設木工家具科、烘焙食品科學生，目前木工有9名學生、烘焙有25名學生。

苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單。聯合報資料照片
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今天下午被教育部列入專案輔導學校名單。聯合報資料照片

烘焙 薪資 小學

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