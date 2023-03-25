東方設大師資未達標、龍德家商財務不佳　二校遭列專輔

教育部今天（3/25）召開私校退場審議會第12次會議，新增高雄東方設計大學、苗栗龍德家商為專案輔導學校，東方設計大學也是首間因師資質量未達標準遭列為專案輔導的學校，龍德家商則是因財務顯著惡化。教育部均給予二年改善期，逾期未改善將命停招，停招後一年停辦。

技職司副司長柯今尉表示，東方設計大學111學年師資質量不符合標準，去年九月就被列為預警學校；今年三月該校再發生財務狀況，亦符合預警學校規定，該校已經三年內二度被列為預警學校，符合退場條例列為專輔學校的理由。再者，該校師資質量未於改善期內改善，今年三月檢視，11個系科仍有10系科不合標準，也符合退場條例認列專案輔導的規定。

柯今尉指出，上述兩大原因，退審會將東方設大列為專案輔導學校，也是第一所因師資質量未於期限內改善遭列為專輔的大專校院。該校部分科系專任教師人數不足，有些科系雖人數達標，但教師專業和科系不符，因此即便是以專任聘用但也不會認列。

柯今尉也說，東方設大財務缺口大，導致聘任師資困難，今天東方設大的校長也坦言，「財務是因，師資質量不合規定是果」。學校近一年，每個月可用資金未達三個月，去年初雖有6000萬捐款入帳，但仍無法支撐財務正常運作，目前財務仍不佳。

位於苗栗的龍德家商曾於109至110學年停招，111學年度已恢復招收家具木工、烘焙食品科學生。國教署署長彭富源指出，龍德家商教職員剩14人、照顧34名學生，學校財務狀況不佳，最近兩年內每個月可用資金未達三個月共有21次；又以最近一個學年決算推估後兩年運作，發現111年該校資金缺口逾500萬，112年恐缺1200萬，因此列為專案輔導學校。

此外，今天退場審議會亦審議通過嘉義市私立宏仁女中學、苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校、彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學及苗栗縣私立大成高中，總共5校加派董事及監察人名單。教育部表示，後續將依規定派任董事及監察人。

教育部指出，後續經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，會公告於「大專校院校務資訊公開平臺專區」及「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」 ，強化專案輔導學校的治理。