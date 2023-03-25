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高雄東方設計大學列專輔 校長蔡匡忠：校務一切正常

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄東方設計大學被列為專案輔導學校。本報資料照片
高雄東方設計大學被列為專案輔導學校。本報資料照片

教育部今天進行第12次退場審議會的結果，高雄東方設計大學、苗栗私立龍德家商二校被列為專輔學校，據悉，東方設計大學三年內已列為預警學校達二次以上，且有財務顯著惡化現象，教育部提出二年改善期限，對此，東方設計大學校長蔡匡忠表示，目前校務營運一切正常。

蔡匡忠表示，雖然目前被列為專案輔導學校，但仍會對外尋求企業合作，不會影響校內學生基本權益，校內員工師長薪資仍正常發放。蔡進一步說明，校務營運目前一切正常，被列為專輔的原因在於部分科系師資質量不足，如美工、影視藝術、餐飲三科師資補足增聘3位師資，應能解除列為專輔學校的情況，蔡坦言，追根究柢仍是財務運作出現危機。

教育部 科系

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