專案輔導學校再增兩所 東方設計大學、龍德家商入列

教育部今天（3/25）召開私校退場審議會，新增東方設計大學、龍德家商為專案輔導學校，教育部均給予二年改善期，逾期未改善將命停招，停招後一年停辦。

教育部表示，東方學校財團法人東方設計大學為私校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，符合條例第6條第1項第2款，師資質量不符合法規所定基準，經學校主管機關限期改善，次一學年度全校仍有50%以上之院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準，以及第6款「三年內被列為預警學校達二次以上」以此認定為專案輔導學校，依法給予改善期限2年。

此外，教育部也指出，苗栗縣私立龍德家事商業職業學校也為退場條例實施後列為專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，同樣給予該校改善期限2年。