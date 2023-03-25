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TCS攜手台師大 大學校園內打造國際級實驗教育

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
TCS正式誕生，身為TCS推動計畫主持人的東海大學校長張國恩說，TCS將持續與台師大教授團隊合作，透過課程減量與教學教法創新，提供最佳教育環境。圖／東海大學提供
TCS正式誕生，身為TCS推動計畫主持人的東海大學校長張國恩說，TCS將持續與台師大教授團隊合作，透過課程減量與教學教法創新，提供最佳教育環境。圖／東海大學提供

實驗教育三法通過後，許多優質的實驗教育機構相繼成立，一所標榜結合跨國資源的「TCS探索未來國際實驗教育機構」，在國立台灣師範大學林口校區舉辦揭牌典禮。身為TCS推動計畫主持人的東海大學校長張國恩說，TCS將持續與台師大教授團隊合作，透過課程減量與教學教法創新，提供最佳教育環境，並結合加拿大BC省教育資源，建立台灣實驗教育的典範。

TCS擁有7位重量級成員，包括理事堯舜妟、施宣宇、許詠絮、許淳琪、簡曉婷、廖偉銘及夏豪均理事長，兩位校長，一位是加拿大籍的高中部校長Grant Sundal、另一位是國中部校長葉世芬。

身為創辦人之一的許詠絮表示，TCS採用德國耶拿計畫學校教育理念為核心，以創新教學方式與創造夢想為起點，打造一所擁有純粹優質教育環境的學校，位在台師大林口校區的TCS環境與教室美輪美奐，讓人猶如置身美加學府。

台師大校長吳正己表示，台灣是一個雙語國家，但仍缺乏外語高中和雙語國中，現國家正在推動雙語教育計畫，台師大身為教育部指定的四所雙語大學之一，很樂意與TCS合作，一起為台灣帶來更多雙語教育的機會，未來更期待將與加拿大政府深化合作。

加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel說，加拿大政府相當重視台灣正在推動的國際雙語政策，加拿大BC省教育局協助TCS導入一流師資與課程計畫。

台師大

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