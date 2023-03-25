建商捐台南4校光電設備 黃偉哲期待綠能永續造福學子

永龍建設、子龍建設與晟龍營造捐贈台南市4所學校光電設備，今天在佳里區子龍國小光電球場舉辦捐贈感恩活動。市長黃偉哲代表受贈，贈兩董事長教育部感謝獎牌。受贈學校永康國中校長周憲章、永康國小校長洪國展、龍潭國小校長吳婉媚與子龍國小校長陳金生代表學生贈感謝卡。

捐贈總價值約1677萬元，黃偉哲感謝兩位董事長對教育的回饋與貢獻。吳福明長期贊助台南學校弱勢學生免費眼鏡，默默行善多年，這次特別捐贈龍潭國小與子龍國小光電設備，所有光電收入費用，均納入學校校務發展基金。陳春發捐贈永康國中與永康國小各一套太陽光電設備，深化學校綠能教育，全部發電所得，也回饋學校作為校務發展基金。

吳福明表示，自己是鄉下孩子長大，也是龍潭國小的畢業校友，永龍企業投入社會公益多年，本著取之於社會，用之於社會的回饋精神，捐贈學校相關設備，收入金額贈送學校作為學校校務基金，以有效提升改善學校的教育環境。

陳春發指出，個人與吳福明是多年好友，看到吳董一步一腳印，打造出自己卓越的企業品牌，更積極投入教育社會公益，深受感動，期盼能夠擴大善的能量，共同發揮企業責任，投入社會公益，能夠透過捐贈學校太陽能設備並將收益回饋學校，可謂是一舉數得好事。

陳金生表示，子龍國小跟子龍建設同名，因緣俱足，促成這次太陽光電球場捐贈。吳董事長捐贈子龍國小太陽能光電球場，總投資金額超過500萬元，預估發電量達61.38KW，不僅符合環保的教育理念，更讓學生有遮風避雨球場環境，對於學校的體育教學與學生的體能活動，有積極正向的助益，同時，也提供社區民眾假日一個最好的運動空間。

周憲章指出，陳春發董事長捐贈學校活動中心屋頂太陽能發電設備共計99.33KW，啟用後除了可改善活動中心悶熱問題，讓孩子有優質的環境盡情揮灑及提升練習成效，學校每個月也會有一筆發電收入納入校務發展基金，作為發展多元社團及設施改善經費。

黃偉哲表示，感謝兩位董事長行有餘力推己及人，讓學生免於風吹日曬雨淋，晴、雨天都有舒適上課環境，對整體環境節能減碳也符合ESG永續發展精神。這種取之於社會、用之於社會的優質企業精神，是台南優質企業的典範，更是台南學子之福。

台灣很小更要妥善運用再生資源，市府這幾年也致力推動再生水、回收水以及太陽光電等綠能的運用，讓「2050淨零碳排」的目標往前邁進一步。

教育局長鄭新輝說，校園屋頂設太陽光電不僅可供發電，也可解決老舊校舍漏水問題；太陽能板隔熱也有助降低教室內溫度、增加學生上課舒適。市府也力推太陽能光電球場及車棚，讓學生戶外活動不再受天氣因素影響，也優化教職員停車環境。

教育局說，目前台南市所屬學校已完成117MWp設置容量太陽光電發包，92校光電球場及54座光電車棚，全數光電設置完成後總發電量達1.6億度，減碳達8.1萬公噸，可供4.63萬戶用電，每年回饋金更逾7千萬元，各校太陽光電收入均全數學校使用，挹注各校資源，也推動能源教育，嘉惠在地學子。