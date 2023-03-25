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高醫大攜手12醫校 一條龍培育咀嚼吞嚥健康產業人才

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醫學大學。圖／聯合報系資料照片
高雄醫學大學。圖／聯合報系資料照片

高雄醫學大學串聯北、中、南、東和離島12所醫校，創建大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地，將從學習、課程設計、證照取得到職場就業，以一條龍方式培育咀嚼吞嚥健康產業人才，助高齡長輩活得老，也活得好。

台灣人口老化速度奇快，2025年將邁入超高齡社會，但據統計，8%的高齡長者有咀嚼吞嚥障礙，且有50%到60%老人有口腔衰弱症狀，若未來早期評估，將變成咀嚼吞嚥障礙。

高雄醫學大學為解決老人咀嚼吞嚥障礙問題，以教育部7000萬元補助經費啟動「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，期望協助患者擺脫吞嚥障礙，提升生活品質。

「活得老也活得好，才不會造成家庭和社會的負擔」，高醫大董事長陳建志說，高醫大治療咀嚼吞嚥障礙居領航地位，將攜手夥伴學校共同培育咀嚼吞嚥健康產業人才。

高醫大校長楊俊毓表示，高醫大建置大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地，將以「培育咀嚼吞嚥照護人才」與「建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台」為2大核心，搭配在地產業聚落，擴大產學合作。

兼任人才培育基地主任的高醫大副校長吳登強表示，這項計畫與北護大、屏科大、育英醫專、弘光科大、樹人醫專、敏惠醫專等12所夥伴學校合作，會從學習、課程設計、證照取得到職場就業，以一條龍的方式培育咀嚼吞嚥健康產業人才。

高醫 醫學

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