南台科大與高雄私立大榮高中簽訂兩校交流合作備忘錄

2023年經典賽正式落幕，然而日本隊全勝奪冠，特別是賽會MVP「二刀流」大谷翔平的精彩表現，肯定讓許多人留下深刻的印象。除了棒球之外，日本近來也出現像是高球的澀野日向子，以及滑冰的羽生結弦等好手。而這些運動選手能夠成功，也與他們成長、教育環境有關。

2023-03-23 11:32