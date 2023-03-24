南台科大與高雄私立大榮高中簽訂兩校交流合作備忘錄
南台科技大學下午表示，校長吳誠文昨天與高雄市鼓山區私立大榮高中校長張簡助立代表雙方簽訂合作備忘錄，要為兩校師生創造更多實質交流合作機會，增進雙方教育質與量的提升。
南台科大表示，將輔導大榮高中畢業學生進入南台進修部就讀，並提供學生符合產業需求專業知識，達到讓學生安心就學及就業的目標。
南台科大校長吳誠文表示，高中職校學生畢業後，面臨升學或就業抉擇。南台是與在地產業連結的合作學校，今年申請教育部產學攜手合作計畫，合作廠商群創光電、光洋應用材料、全家便利店等均是在地廠商，讓學生有多種選擇，不用路途奔波。
吳誠文說，選擇進修部能在白上工作，晚上讀書，雖然辛苦，只要努力，未來仍不可限量。簽約儀式後，雙方學校就教學資源分享、輔導學生適性升學等交換意見，期許未來兩校緊密合作。
大榮高中目前高職部有汽車科、電機科及飛機修護科。校方表示，以「多元、健康、精緻、卓越」理念，構築技職務實的幸福學園，以「大冶一爐鑄成鐵漢、榮光萬丈仰止天星」為核心價值，鼓勵學生多元展能、開拓師生國際視野為辦學理念。該校以專業師資與訓練完整，培育當地學子專業教育及搭配就業媒合，為企業愛用人才。
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