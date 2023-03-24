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台中高中生被師長汙衊偷錢逼上絕路 校長、教官全數調離現職調查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市某高中男學生今年2月輕生，父親與人本基金會日前開記者會，控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力選擇輕生，泣訴「師長帶著偽善面具」，要求台中市教育局徹查。記者余采瀅／攝影
台中市某高中男學生今年2月輕生，父親與人本基金會日前開記者會，控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力選擇輕生，泣訴「師長帶著偽善面具」，要求台中市教育局徹查。記者余采瀅／攝影

台中市某高中男學生今年2月在家輕生，該生父親與人本基金會日前開記者會，控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力選擇輕生，泣訴「師長帶著偽善面具」，要求台中市教育局徹查。台中市教育局今表示，校方對此事處理態度消極，校長、主任教官、2位教官及3位學務創新人員等7名相關人員全數調離現職，調查是否涉及不當管教。

教育局強調，若經查證後，所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為屬實，教育局將依教師法相關規定嚴辦，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，該名男學生國小是資優生，國中曾獲縣長獎，高一還是班上的課程小組長，未料曾因在校內喝酒、抽菸被校內師長盯上。去年10月起更常被主任與教官無故要求搜身、搜書包，更公然辱罵該生是「社會的敗類、垃圾」，讓其他學生不要跟他在一起。

該生父親說，去年12月，主任、教官在毫無證據下，誣賴兒子偷500元，兒子因此拒絕上課，後來更被巧立名目針對，學校抓到有學生抽電子煙，只因其他學生自白書說電子煙是兒子的，又被記了兩個警告，兒子承受巨大壓力，最後走上絕路，令他相當自責，要求中市府調查清楚。

教育局表示，由於校長是本案調查的關係人之一，為讓其專心面對訪談，並使調查過程公正客觀，因此將其調離現職，借調至教育局服務，校長職務則派人代理；至於該校學務主任，因具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法第22條規定由校方召開教評會決定；相關人員被調離現職後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。

教育局指出，該學生今年2月輕生，教育局深感遺憾與痛心，但校方未能及時正視學校師生心聲；教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，學校才在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。

教育局3月23日進一步發函要求校方，對於外界指學務人員疑有霸凌及不當管教等情事，應依相關規定向教育局進行校安通報，校方昨完成通報，將依相關規定進行調查。

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教育局 兒子 教官

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