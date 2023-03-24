南投縣學校跑道龜裂嚴重 教育處盼教育部優先改善

南投縣國中小普遍面臨運動場、操場老舊，跑道變形龜裂問題，影響學生體育課和戶外活動安全，為了改善校園運動設施，南投縣教育處去年整理需整建的14所學校申請重建，體育署這兩天到南投會勘3所國小，但僧多粥少，許多學校仍待協助。教育處已發文，希望體育署依設施老舊破損情形優先改善。

南投縣不少學校在921地震後重建，經過20多年，校園設施逐漸老舊，尤其是學生最常活動的操場、運動場、跑道等設施。教育處長王淑玲說，體育設施整修動輒數百萬元，縣府經費有限，只能請教育部協助，縣府每年也盤點各校設施狀況，列出需要優先改善校園，向體育署申請經費整修。

去年11月底，教育處函報南投縣急需整建的14所學校計畫書，所需經費約8500萬元至教育部積極爭取專案補助。體育署昨天及明天至竹山鎮中和國小、鹿谷鄉廣興國小、南投市光復國小等3校會勘運動操場及周邊設施整建工程。

王淑玲說，學校運動場除學生使用，也是居民的運動空間。縣長許淑華認為，校園跑道在長年使用及曝曬下破損、龜裂，易造成學生與民眾受傷，要求教育處專案爭取教育部經費補助。許淑華承諾，若須地方配合款縣府將全力支援，加速整建工程順利進行。