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竹市婦女館臨托服務加碼 高虹安宣布：4月起增夜間及假日

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，4月1日起竹市婦女館增設平日夜間及假日白天臨托服務。圖／竹市府提供
新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，4月1日起竹市婦女館增設平日夜間及假日白天臨托服務。圖／竹市府提供

新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，為讓更符合家長需求，市長高虹安今天宣布，4月1日起竹市婦女館增設平日夜間及假日白天臨托服務。家中育有6個月至6歲幼童的家長請在托育日3天前預約使用，享受安心托兒服務。

高虹安說，為鼓勵生育及創造友善生養環境，她上任後即推動0到6歲兒童的照顧服務，減輕家長負擔。她說，4月是屬於兒童的月份，市府除辦理兒童藝術節，也要讓家長能小小喘息，以儲備活力繼續照顧家中小寶貝，4月起擴大婦女館定點臨托服務。

新竹市婦女館除了平日白天有臨時托育，4月起將正式增加平日夜間臨托，時間為周二至周五晚上5點至8點，以及新增假日白天服務時間早上9點至下午5點。

市府社會處長李季縈也提到，定點臨時托育服務為照顧弱勢族群，社會處針對竹市列冊低收入戶或中低收入戶的父母或監護人，或因懷孕、生育而遭遇困境的少年，提供定點臨托每小時補助100元，每年最高補助240小時，可申請減輕家庭經濟負擔。

社會處補充，東區定點臨托據點位於新竹市衛生社福大樓8樓（婦女館內），地址在新竹市東區中央路241號8樓，平日夜間及假日臨托服務每小時收費200元。臨托服務每次至少2小時，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，可在托育日前3個工作日電洽03-5253282向承辦單位社團法人新竹市嬰幼兒保育學會預約。

新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，4月1日起竹市婦女館增設平日夜間及假日白天臨托服務。圖／竹市府提供
新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，4月1日起竹市婦女館增設平日夜間及假日白天臨托服務。圖／竹市府提供

托育 新竹 東區

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