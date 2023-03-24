央行連五度升息 教育部：就學貸款在學生不受影響

美國聯準會宣布升息1碼，台灣中央銀行昨日傍晚宣布升息半碼，也是近期連續第五度升息。教育部今天表示，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息；其餘7%的就學貸款學生原本需自行負擔半額或全額的利息，將由教育部協助補貼，代表所有辦理就學貸款的學生都不受影響。

中央銀行昨日召開今年首場理監事會，央行總裁楊金龍意外宣布升息半碼（0.125個百分點），也是近期第五度升息，累計升幅已達0.75個百分點。

教育部今天表示，因應央行升息，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響；其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額的利息，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息。因此，所有辦理就學貸款的在學學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。

另外，針對已在還款的就學貸款畢業生，教育部表示，若因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。