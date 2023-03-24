弘光科大「好熱血」 獲中區大專校院組捐血績優學校

弘光科技大學在校內持續舉辦捐血活動10餘年，每年捐血量都在中區大專校院校園排行榜前三名，111年度捐血總袋量更達1142袋，獲得中區大專校院組111年度績優學校第二名佳績。台中捐血中心主任林冠州為感謝弘光師生長期辦理捐血活動，昨到學校致贈教育部獎狀，由副校長潘世尊代表接受頒贈。

副校長潘世尊表示，弘光科大以醫護起家，秉持「以人為本、關懷生命」的辦學理念，長期鼓勵學生透過志工服務、捐血等各種方式善盡大學社會責任，弘光學生總數在中部不是前三大，捐血量卻年年保持前三名，非常不容易，這有賴護理系學會固定每學期舉辦兩次的捐血活動，每次舉辦全校師生皆熱烈參與，3月14至16日才舉辦完這學期第一次捐血活動。

為了紓解近期的缺血荒，且讓學生能夠方便捐血，護理系學會細心安排將捐血攤位設在第二會議廳前廣場學生上下課的必經之地，增加曝光度，吸引更多學生挽起衣袖，加入捐血行列。

護理系學會會長林彤薇表示，今年收到台中捐血中心告知，因為疫情造成血袋供量不足，因此，這次活動系學會格外賣力宣導，號召許多同學積極響應捐血活動，更有熱心的老師下課後揪團挽起袖子來捐血，至3月16日結束活動，參與捐血活動的師生人數達308人，遠遠超出預期，讓她和系學會幹部很感動，非常感謝「熱血」的弘光人。