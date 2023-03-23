私校法修正停擺亂象頻傳 全教總再籲朝野重啟修法

部分私立國中長年以考試招生，遭外界詬病為「小聯考」。教育部長潘文忠今天表示，國民教育階段，教育應該回歸本質，不認同私中小聯考立場。不過私中盟也發布新聞稿，呼籲教育部尊重私人興學自由，另也抨擊全教總在挑動公私立學校對立。全教總對此提出四點聲明，批評私中盟相關訴求簡直本末倒置，也呼籲潘文忠不能光說不練，要求教育部儘快啟動修法，終結部分私校的招生亂象，讓國民教育重回正軌。

教育部長潘文忠今天上午受訪時重申，現行法規確實讓私校免於受相關規範，但在國民教育階段，教育部一直認為應該回歸教育本質，對於部分私中招生現況，也嚴正表達不認同的立場。他表示，先前立法委員針對這方面有修法提案，教育部也非常認同且支持，這法案需要跟委員進一步溝通，也期待私校法第57條有關入學相關規範，是能回歸教育本質的修法。

全國私立中學聯盟指出，學生與家長有權選擇適合的就學環境，包括公、私立學校，以達適性揚才之目的。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就讀，國民教育法強調的「教育機會均等之保障」，已可透過公立學校落實。

私中盟認為，私校是提供家長另一選擇機會，家長可就學生自身的特質，自主選擇適合的私校就讀，全教總卻力主修私校法，改為登記抽籤入學，由電腦決定學生入學機會，難道不是剝奪家長教育選擇權？私中盟認為，私校闡述事實，全教總竟指為「得了便宜還賣乖」，並轟教育部「鴕鳥」放任亂象，恐非理性說法。

不過，全教總下午也發布四點聲明，認為私中盟以尊重私人興學自由為由，要求教育停止修正私校法已是本末倒置。

全教總理事長侯俊良表示，挑起爭議的是少數堅持以考試揀選學生的私立學校，用各種方式篩選國小生入國中，連帶破壞漸上軌道的教學正常化，這才是這整個事件的始作俑者，私中盟新聞稿相關訴求簡直本末倒置。

侯俊良也說，私中盟所提大法官解釋文是錯誤類比，大學和國中小的義務教育不同。況且，382號解釋已有784號新解釋。

至於私中盟指控教育部獨厚全教總享有經費補助，侯俊良表示，經費補助全都有指定用途，根本不是補助教師組織的會務推動，主要是用來提升教師專業素質的研習或精進計畫，就跟補助家長團體、校長協會提升成員專業知能的概念一樣，私中盟信口開河、唯恐天下不亂，應主動澄清並跟全教總道歉。

侯俊良也說，檢視私中盟新聞稿訴求，顯然完全無視私校招生對中小學正常教學、學生適性教育的影響，竟然還想以民粹反對進步修法，凡此種種，更加凸顯私校法修法正當性與必要性。侯俊良建議，潘部長不能光說不練，要求教育部儘快啟動修法，終結部分私校的招生亂象，讓國民教育重回正軌。