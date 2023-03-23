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私校法修正恐侵害興學自由？ 私中盟籲教部召開公聽會

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部有意修法根除私中小聯考亂象，因朝野無共識卡關至今，部分私中嗅到改革契機，中部多所私中今年首度改採多元入學，卻衍生軍備競賽爭議。示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片
教育部有意修法根除私中小聯考亂象，因朝野無共識卡關至今，部分私中嗅到改革契機，中部多所私中今年首度改採多元入學，卻衍生軍備競賽爭議。示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片

全教總日前發布新聞稿，指私立國中以各種名目進行考試招生，呼籲教育部修法禁止，更批評私中是「得了便宜還賣乖」。全國私立中學聯盟今天表示，呼籲全教總理性看待私校辦學的特殊性，停止挑動公私立學校間的對立；並請教育部尊重私人興學自由，若未與私校及家長團體達成共識，勿逕自推動修私校法，應謹守程序正義，辦理公聽會蒐集各方意見。

私中盟指出，依據憲法相關條文，「私人興學自由」具制度性保障，而選擇適合自己學風並認同教育理念的學生，屬私人興學自由之範圍；私立學校法第57條，也明訂評鑑績優且未受政府補助之私立中小學，招生入學方式及辦理校內之教育實驗，得不受相關法令限制；司法院大法官釋字第382號，更解釋私立學校有錄取學生與辦學方式之自主性。

全教總日前要求教育部修正私校法，禁止私校以各種名目進行招選學生，並比照公立學校，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班。私中盟表示，此舉將侵害憲法保障之私人興學自由，教育部必須明辨與正視。

私中盟也提及，學生與家長有權選擇適合的就學環境，包括公、私立學校，以達適性揚才之目的。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就讀，國民教育法強調的「教育機會均等之保障」，已可透過公立學校落實。

私中盟認為，私校是提供家長另一選擇機會，家長可就學生自身的特質，自主選擇適合的私校就讀，全教總卻力主修私校法，改為登記抽籤入學，由電腦決定學生入學機會，難道不是剝奪家長教育選擇權？私中盟認為，私校闡述事實，全教總竟指為「得了便宜還賣乖」，並轟教育部「鴕鳥」放任亂象，恐非理性說法。

私中盟也表示，公私立學校的辦學條件不同，公校經費全由政府負擔，私立國中小學則完全自行籌措，政府未給予任何經費補助，不僅不能以相同標準檢視與要求，反應給予更多彈性空間。環顧世界各民主國家，皆尊重私校辦學的自主性，反觀台灣卻是想方設法干涉，甚至修訂法令限制其發展，豈非荒謬至極？

私中盟也質疑，教育部以補助人民團體名義，每年挹注全教總近億元經費，全教總每年接受鉅額補助，理應聚焦研商解決全國教育困境，提升中小學整體教育品質，而非打壓辦學績優的私校，甚至挑起公私立學校間的對立，讓台灣教育停滯不前，教育部此舉是否獨厚單一特定團體？且如此高額補助目的與效益何在？教育部應向納稅人說請楚講明白。

私中盟呼籲，教育部與立委不能偏聽，更應謹守程序正義，辦理公聽會蒐集各方意見，凝聚共識。若逕自修私校法，將動員各校及家長團體，到教育部與立法院抗議，並向監察院陳情。

不過，教育部長潘文忠今天受訪時重申，現行法規確實讓私校免於受相關規範，但在國民教育階段，教育部一直認為應該回歸教育本質，對於部分私中招生現況，也嚴正表達不認同的立場。他表示，先前立法委員針對這方面有修法提案，教育部也非常認同且支持，這法案需要跟委員進一步溝通，也期待私校法第57條有關入學相關規範，是能回歸教育本質的修法。

教育部 全教總 小學

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