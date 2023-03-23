快訊

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

宏國外長率團出訪大陸 我外交部立刻召回駐宏都拉斯大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部允專款充實中小學圖書 最快113年編列預算

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校沒錢買新書。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
教育部去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校沒錢買新書。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校根本沒錢買新書。出版界建議，教育部應修改法規，以年度固定預算比例或金額，挹注國中小圖書館的紙本書採購。教育部長潘文忠今天說，將於113年以專款籌編，但編列額度仍待斟酌。

據統計，教育部108、109學年度分別撥出3億6000多萬元及4億3000多萬元，補助全國各國中小學補充圖書館購置館藏書。但到了110學年度，教育部補助經費卻只剩下7000多萬元，中央補助比率腰斬，且更改名目，僅補助偏遠學校（不含非山非市），導致都會區、非山非市學校若沒地方自籌款，館藏書恐沒得換新，不少熱門書籍早被翻爛，只能靠圖書館員協助修復。

立法院教育文化委員會今天進行「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢。立委邱志偉表示，現在大家每天都在看書，但卻是在看「臉書」，應要充裕國中小圖書購書預算，以前購書預算用結餘款來買，應該要改變方式，編列公務預算方式來充裕國中小圖書資源，且額度不能太低，起碼要5億、10億。

潘文忠表示，國教署一直都有支援地方政府補助圖書，但這兩年國教署預算比較多用於防疫，導致年度結餘不足，不過111年還是努力支援偏鄉，未來請國教署尤其針對113年編列專款預算。但他強調，充裕中小學圖書，地方政府也有責任，不過教育部絕對願意盡力協助，但專款額度仍待斟酌。

教育部 圖書館 國教署

延伸閱讀

「卡管風暴」應給管中閔轉型正義？ 潘文忠：已著手一件事

學生疑遭霸凌走上絕路 潘文忠：對個案一定嚴查嚴辦

被師長汙衊偷錢、罵垃圾逼上絕路 潘文忠允專案調查：若屬實嚴懲嚴辦

影／顧不了私中招生亂象挨批「鴕鳥」 教長重申不認同

相關新聞

被師長汙衊偷錢、罵垃圾逼上絕路 潘文忠允專案調查：若屬實嚴懲嚴辦

台中市一名高中男學生今年2月走上絕路，男學生父親認為是遭學校主任與教官霸凌，昨開記者會淚訴「師長帶著偽善面具」，要求台中...

私校法修正恐侵害興學自由？ 私中盟籲教部召開公聽會

全教總日前發布新聞稿，指私立國中以各種名目進行考試招生，呼籲教育部修法禁止，更批評私中是「得了便宜還賣乖」。全國私立中學...

教育部允專款充實中小學圖書 最快113年編列預算

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山...

大谷翔平拿下經典賽MVP 日媒曝他與澀野日向子、羽生結弦的家庭教養心法「如出一轍」

2023年經典賽正式落幕，然而日本隊全勝奪冠，特別是賽會MVP「二刀流」大谷翔平的精彩表現，肯定讓許多人留下深刻的印象。除了棒球之外，日本近來也出現像是高球的澀野日向子，以及滑冰的羽生結弦等好手。而這些運動選手能夠成功，也與他們成長、教育環境有關。

台南偏鄉學校締聯盟 創新模式跨校合作共享教育資源

偏鄉學校常為找不到老師而頭痛，特別是周三下午課後留校的社團才藝課程更缺，台南市玉井、南化國中及北寮、西埔、左鎮國小締結聯...

學生疑遭霸凌走上絕路 潘文忠：對個案一定嚴查嚴辦

台中一名高中男學生疑遭學校主任與教官霸凌走上絕路，教育部長潘文忠上午在立法院表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦