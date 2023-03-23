教育部允專款充實中小學圖書 最快113年編列預算

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校根本沒錢買新書。出版界建議，教育部應修改法規，以年度固定預算比例或金額，挹注國中小圖書館的紙本書採購。教育部長潘文忠今天說，將於113年以專款籌編，但編列額度仍待斟酌。

據統計，教育部108、109學年度分別撥出3億6000多萬元及4億3000多萬元，補助全國各國中小學補充圖書館購置館藏書。但到了110學年度，教育部補助經費卻只剩下7000多萬元，中央補助比率腰斬，且更改名目，僅補助偏遠學校（不含非山非市），導致都會區、非山非市學校若沒地方自籌款，館藏書恐沒得換新，不少熱門書籍早被翻爛，只能靠圖書館員協助修復。

立法院教育文化委員會今天進行「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢。立委邱志偉表示，現在大家每天都在看書，但卻是在看「臉書」，應要充裕國中小圖書購書預算，以前購書預算用結餘款來買，應該要改變方式，編列公務預算方式來充裕國中小圖書資源，且額度不能太低，起碼要5億、10億。

潘文忠表示，國教署一直都有支援地方政府補助圖書，但這兩年國教署預算比較多用於防疫，導致年度結餘不足，不過111年還是努力支援偏鄉，未來請國教署尤其針對113年編列專款預算。但他強調，充裕中小學圖書，地方政府也有責任，不過教育部絕對願意盡力協助，但專款額度仍待斟酌。