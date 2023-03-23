學生疑遭霸凌走上絕路 潘文忠：對個案一定嚴查嚴辦
台中一名高中男學生疑遭學校主任與教官霸凌走上絕路，教育部長潘文忠上午在立法院表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管轄，但已請國教署會同台中市教育局做成專案調查。
立法院教育文化委員會上午舉行「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢，教育部長潘文忠針對台中某公立高中高二學生下學期開學第二天尋短，這件事情起初認為是家庭因素，後經家長陳情，才發現學校是在毫無人權觀念的管教方式，讓學生走上絕路，潘文忠表示對個案一定嚴查嚴辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言