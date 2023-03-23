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學生疑遭霸凌走上絕路 潘文忠：對個案一定嚴查嚴辦

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導
台中一名高中男學生疑遭學校主任與教官霸凌走上絕路，教育部長潘文忠（中）上午在立法院表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管轄，但已請國教署會同台中市教育局做成專案調查。記者曾學仁／攝影
台中一名高中男學生疑遭學校主任與教官霸凌走上絕路，教育部長潘文忠（中）上午在立法院表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管轄，但已請國教署會同台中市教育局做成專案調查。記者曾學仁／攝影

台中一名高中男學生疑遭學校主任與教官霸凌走上絕路，教育部長潘文忠上午在立法院表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管轄，但已請國教署會同台中市教育局做成專案調查。

立法院教育文化委員會上午舉行「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢，教育部長潘文忠針對台中某公立高中高二學生下學期開學第二天尋短，這件事情起初認為是家庭因素，後經家長陳情，才發現學校是在毫無人權觀念的管教方式，讓學生走上絕路，潘文忠表示對個案一定嚴查嚴辦。

潘文忠 轉型正義 人權

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