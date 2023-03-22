德國教研部部長來訪 教育部提德國官員來台學華語方案

德國聯邦教育及研究部部長斯塔克－瓦特辛格（Ms. Bettina Stark-Watzinger）於昨日、今日（3/22）率團訪台，並與教育部長潘文忠進行教育及科技研究合作交流，為26年來德國首度有部長層級訪賓訪問我國。本次對談，教育部提出辦理「德國官員短期華語研習團」，邀請德國現職官員來台研習華語、體驗台灣在台文化，同時也補助我國華語教學人員赴德國任教。

本次德國訪問團除了部長斯塔克外，亦包含德國國會教育研究及科技評估委員會主席格林（Kai Gehring）、聯邦教育及研究部歐洲及國際合作司司長賴亞茲（Armin Reinartz）、處長梅爾（Kathrin Meyer）及德羅斯登 (Nils Droste) 公關發言人及媒體記者等一行11人。

教育部潘文忠部長表示，德國是我國在歐盟最重要的合作夥伴之一，雙邊教育合作朝多面向發展；高等教育方面，台德雙邊共簽訂554件校際合作備忘錄，主要以機械工程、商管及人文社會等領域為主。在校際合作基礎下，已建立台德碩博士學程雙聯學制、學生交換實習計畫及教授互訪等交流模式。

潘文忠指出，台灣也在德國4所重點大學設置台灣研究講座，推動台灣史、政治、社會及文化等研究；在中小學方面，兩國也有22所高中相互簽訂姐妹校協議。德國更是台灣學生首選留學國之一，目前共2862位學生在德國留學；另一方面，也有846位德國青年選擇到台灣留學，其中473名正修讀華語課程。

本次台德對談，教育部也提出華語教學合作項目。教育部指出，首要為辦理「德國官員短期華語研習團」，邀請德國現職官員來台研習華語與體驗台灣文化；在「補助華語教學人員赴德國任教」部分，教育部盼藉由德國聯邦教研部協助，透過「優華語計畫」推動雙邊大學對大學合作，增加選送台灣華語教學人員。

教育部說明，上述兩案德方均表示支持，也樂於將華語教師選送機制推廣到德國中小學。雙方達成初步共識，將籌組工作小組推動相關作業。