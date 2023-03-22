旅遊大爆發！學好外語出國旅行一把罩

國境解封，民眾迫不及待安排出國旅遊，如果不想跟著旅行團走馬看花，不妨自主規劃旅遊行程，利用下班時間先學點外語，才能讓旅行溝通無障礙！

圖／臺師大

出國必備的語言力，怎麼加強才最有效率？臺師大進修推廣學院推出豐富的語言課程，英語、歐語(德西法義)、日語、韓語、越語通通有！專業師資加乘學習效果，零基礎也能掌握自助旅行實務溝通技能，另有進階班課程，適合各種不同程度的學員。還有線上同步課程及假日班，讓學習輕鬆無負擔。

此外，想要了解異國文化，不用出國也可以。臺師大進修推廣學院邀請知名主持人/文化旅學家吳鳳，開設全新課程「來自土耳其的邀請函—跨越歐亞文明私旅」，結合世界觀與在地人觀點，帶領學員探索非典型景點和意想不到的土式習俗，「土耳其是在歐洲還是亞洲？」、「土耳其有哪些特別的風土人文？」想要增長見聞、開拓視野的民眾絕對不能錯過，有意前往土耳其旅遊者，也可將此視為行前先修課。

圖／臺師大

除了外語能力，出國還要有好體力，平時多鍛鍊身體，旅遊時才能活力滿滿。臺師大進修推廣學院推出多款運動/健康課程，包括：「舒活伸展」、「燃脂有氧」、「皮拉提斯」、「舞動塑身有氧」、「Zumba有氧」、「互動拳擊與彈力帶訓練」、「傳統射箭」、「太極拳探秘」等；針對高年級生還開設「傳統射箭-養生弓術入門」、「銀齡健康促進與功能性體適能」等。

長時間坐在電腦前的上班族，若感到肩頸不適，可學習「亞歷山大技巧：減輕肩頸壓力—如何正確的坐在電腦前工作」，練習在家或工作時，自我緩解不適的動作，預防未來可能造成身體僵硬的使用方式，進而提升工作效率。想要開發身體更多可能的朋友，也可藉由「自然嬉香-春季芳香保健」、「身心舞動-傾聽身體裡的旋律」、「美國NAHA國家整體芳療師認證」等課程，邁向身心平衡並習得保健技能。

旅行和學習，是探究自我熱情最好的途徑。臺師大進修推廣學院另有藝術、音樂、文思藝想、美學/文創、電腦資訊/設計、職場商業管理、饗食品味、創新創業……等豐富多元課程，幫助大眾學習無極限、追夢不停歇！

課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/