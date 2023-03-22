環臺成年禮 康橋655師生接力啟程壯遊寶島

接受臺灣自然與在地文化的洗禮，從壯遊體驗中開拓心胸與視野。康橋國際學校自3月20日起由林口校區率先啟程，展開學生最期待的單車環臺菁英活動，包含前年因疫情而無法順利啟程的十二年級學生也一同加入，4月18日再由秀岡校區接下圓夢棒次。車隊從新北市出發，途經花東地區，再由南部、西部一路北上回到學校舉行完成典禮。今年兩校區總計將有655位康橋師生完成環臺壯舉，一覽沿途秀麗風景、民俗風情，感受課本外的寶島之美。

今年康橋學校單車環臺活動將由655位師生接力啟程。 圖／康橋 提供

對康橋的學生來說「築夢康橋．壯遊臺灣」菁英活動不僅是難得的學習經驗，也是專屬於他們一生一次的成年禮。北返途中經過高雄左營孔廟，校方會特別在此為所有的學生行冠禮，並邀請學生家長共同參與贈冠儀式，在家人與師長的見證與祝福下，完成象徵身分轉變的成年禮，對學生來說更是意義非凡。去年曾參與單車環臺的林口校區楊同學分享：「這段過程中大家都感觸很深，在經歷了幾天疲憊的騎乘後看見家人，才突然意識到自己已經在環島過程中變得比以往堅強了。」康橋表示，藉由成年禮儀，期許學生皆能培養良好的道德情操，展現更加成熟的心智與樣貌。

20日起由林口校區率先啟程，由中學部簡菲莉校長鳴槍揭開序幕，展開學生最期待的單車環臺菁英活動。 圖／康橋 提供

單車環臺需克服天氣變化、體能等因素，途中更有不少具挑戰性的地形，例如有環島天堂路之稱的南迴公路壽卡段，就是環臺的必經考驗。為使學生具備壯遊的體能與騎乘技巧，林口校區學務處江志軒組長說，舉凡學校的游泳課、登階訓練以及行前長距離與爬坡訓練等安排均是為了鍛鍊學生體能，減少活動中的意外風險，希望每位學生都能平安完成活動。康橋表示，行前訓練內容皆依沿途可能會遇到的狀況與地形擬定，活動過程也有專業醫護團隊同行，確實把關學生圓夢旅程中的安全。

車隊從新北市出發，途經花東地區，再由南部、西部一路北上回到學校舉行完成典禮。 圖／康橋 提供

勇敢走出舒適圈，才能看見不一樣的風景，為提升學生自主研究能力，深化學生圓夢旅途中的學習體驗，康橋將菁英活動融入課程主題，配合沿途風土民情，安排學生蒐集相關資料，並規劃特定景點導覽參訪，帶著學生走出戶外，體驗「做中學」，藉由具體經驗累積、反覆觀察省思，親眼看見課本上的知識化為有形，以好奇心激發學習動力，培養學生成長為積極主動的執行者，並透由挑戰過程讓學生學習互助合作，凝聚班級向心力，幫助學生於成功經驗中累積自信與勇氣。