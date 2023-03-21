基隆加碼2千萬 國中小營養午餐加菜

基隆宣布加碼2千萬元補助，國中小營養午餐增菜色、點心。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天宣布自今年9月112學年新學期開始，市府增加編列2千萬元給國中小學校，提高點心的頻率及增添菜色的品質，讓營養午餐內容多樣化，另弱勢學童維持全額補助。

市府發言人余治明表示，受到新冠疫情和俄烏戰爭的衝擊，國際糧食供應短缺，原物料價格上漲，民眾的經濟壓力也隨之上升。即使是同一家店的便當，在近幾年內的變化也是相當明顯，可能是漲價，也有可能是菜色減少，甚至縮水。

余治明說，市長謝國樑考量不要因為食材物價波動，影響學生營養午餐菜色。從112學年度起，市府加碼補助2000萬元給基隆的國中小學，提高午餐點心頻率及增添菜色品質，讓學校午餐有豐富多樣的內容。另外對於弱勢學童仍維持全額補助，完全照顧艱困家庭的孩子。

基隆宣布加碼2千萬元補助，國中小營養午餐增菜色、點心。圖／基隆市政府提供

教育處長劉美蘭指出，這次加碼補助後，自設廚房的午餐費用可達到每餐60元，團膳學校可達到70元左右，增加的2千萬元都由市府負擔，並不會轉嫁到家長身上，在不增加家長負擔考量上，讓孩子享受充分營養的美味午餐。

教育處說明，基隆團膳學校有15校，其他多自設廚房，原來午餐費用，自設廚房為40元、團膳為50元。因為有增加三章一Q每餐10元的補助，再加上基隆加碼補助每餐10元，總共學校端自設廚房有60元、團膳達到70元。

劉美蘭說，菜色會更優質，點心的選擇會更多。自設廚房有三菜一湯、團膳四菜一湯。這次全台蛋荒營養午餐也是有受到影響，會以豆類和魚類來取代蛋白質的攝取，基隆共有15位營養師會為學校的菜單來把關，針對營養成份的攝取，都已擬具替代方案。

基隆宣布加碼2千萬元補助，國中小營養午餐增菜色、點心。圖／基隆市政府提供