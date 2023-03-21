私中招生亂象頻傳 全教總轟教育部「鴕鳥」放任亂象

本報日前報導，正逢私立國中入學放榜季，今年仍有上千名學生瘋考私中、瘋遞學習成果拚多元入學。全教總今天表示，少子女化讓各級學校都面臨招生壓力，部分私校竟還大言不慚，要求社會應尊重家長的教育選擇權，停止透過政治力企圖「平庸化」明星私中，更形容這些行為是「得了便宜還賣乖」的挑釁說法，教育部也當鴕鳥當作沒聽到，呼籲教育部應立即修正私校法，落實國中小正常招生與教學，適法監督地方教育亂象。

全教總表示，少子女化情勢日益嚴峻，各級學校都面臨招生壓力，相對於標榜「零拒絕」的公立學校，部分私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，此舉反而大受家長歡迎。

全教總說，台北某私中國中部今年報考人數再創新高，錄取率只有不到兩成，該校校長表示舉辦甄選入學考試，是希望在國中常態編班的情況下，適度篩選學生，降低學生個別差異化，提升教師教學品質。部分私校人士還大言不慚要大家思考為何私校資源少卻能辦學績優，社會應尊重家長的教育選擇權，停止透過政治力企圖「平庸化」明星私中，若教育部推動相關修法，不排除聲請釋憲等。

全教總直言，上述私校得了便宜還賣乖的挑釁說法，教育部則像是鴕鳥當作沒聽到。眾所皆知，部分明星私中之所以能夠「升學績優」，是靠入學時學生成績篩選機制，以及違背教學正常化所換來的表面效度，學生從入學到畢業，充斥著許多為了成績而扭曲的教學現場亂象，完全無視教學正常化的理念。

全教總也說，在義務教育階段，除了智育發展之外，學校應提供學生多元適性發展的可能性，每個孩子也都應有被公平對待的機會，而不是像現在部分小學三、四年級的學生，為了能順利通過私校小聯考時的艱深考題，甚至需要花費許多時間來進行填鴨式的超進度學習，囫圇吞棗的結果，不只使得本該較無壓力的童年變了調，高達八成的落榜生也在進入國中前遭遇人生第一次重大的挫折，在得與失之間，家長及學生實應審慎評估。

全教總表示，面對動輒以家長選擇權為藉口，處處以教育市場化為依歸的扭曲發展，關於私校法中相關條文修正案，朝野立委實在不該受制於利益團體的壓力而拖延，應儘速修法。包含立即修訂「私立學校法」第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生，確保教育公共化，落實國中小正常教學。

另外，私校入學應比照公立國中小，由教育局處設計系統，私立學校統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班，以保障學生受教權，落實國教有教無類理念；地方主管機關應嚴加查察私立學校的入學和辦學；中央主管機關則應立即完備法制，捍衛國教義務教育教學正常化，適法監督地方教育亂象。

全教總呼籲，一向自詡來自國教基層的潘文忠部長，既然說要推動教學正常化，並支持全教總提出的私校法修法方向，也請堅持教育理念並積極主動處理。若中央與地方在入學國中時的亂象持續發生，未來將不排除聯合全國公立國中小教育人員，以行動向怠於職權的教育部，以及違反國教精神的私立國中招生亂象表達抗議，另呼籲監察院應立即有效監察，還給孩子正常公平學習的環境。