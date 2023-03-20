管中閔也曾反校務會議增學生比率 校長：再一次鐵定仍反對

立法院教育及文化委員會去年五月通過大學法部分條文修正草案，擬將校務會議中學生代表比率，從現行十分之一提高到五分之一，原已經出委員會要送院會三讀，除台大前校長管中閔反對，也遭大學校長串連反對，使該草案一路延宕至今無下文。學生團體今天召開記者會，批評教育部遲未提部版是「遲交作業」，但公私立大學協進會仍反對調整。教育部僅說，會持續溝通尋求最大公約數。

大學法修正草案除了調整校務會議學生代表占比，也涉及私校校長遴選、學生申訴機制，該版本卻引起大學端不滿，認為校務會議學生代表人數大增，將壓縮其他學校成員意見及投票權，且學生具短期流動性，對學校中長程了解不足。

台灣大學前校長管中閔去年受訪時也提及，大學發展已受到很多限制，若再大幅改變校內治理結構，必然增加治理困難。

管中閔當時透露，台大曾試算，若按照新規定，台大校務會議人數將超過225人，學生代表亦將由現在18人擴張到46人，此一人數超過校內五個學院教師代表的總人數。

管中閔指出，修法將允許學生參與學校的行政會議，不過行政會議所審議者，尚有教師待遇、升等、評鑑、兼職、休假、借調等，等同讓學生參與審議與教師權益相關事項，實非妥適。

台灣學生聯合會今天率多個教育團體召開記者會，批評教育部置教文委員會高度共識通過的草案如無物，至今也未準時提出教育部版本，尤其大學法修正面臨屆期不連續的問題，呼籲教育部別讓多年的討論與研究成果功虧一簣。

教育部高教司副司長梁學政出面接受陳情書，他表示自去年9至11月與學生團體、教師團體、大專校院協進會舉行9場座談會，交流大學法修正議題。但目前各方意見落差大，將持續溝通討論，尋求最大公約數後再提出修正。不過，現場並未具體承諾將於立法院本會期內提出修法版本。

本報電訪國立大學校長協進會理事長、中央大學校長周景陽，他表示曾向會員學校徵詢修法意見，校方一面倒反對調整校務會議比率，憂影響其他代表參與權益，「若現在再調查一次，鐵定還是一樣的立場」。

周景陽認為，校務會議代表議題很小，大學法仍有法人化等諸多更值得關注議題待探討，否則若一點點內容就造成師生不和諧，這是得不償失。

一位不具名私立大學校長則說，基本上大學都是一致態度，尤其私校是私人興學，各國大學治理情形、經費來源皆不一，此議題不該借鏡國際，應發展台灣模式。