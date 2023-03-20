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學生代表籲速啟大學法修法 教育部：溝通尋共識

中央社／ 台北20日電
台灣學生聯合會呼籲儘速啟動大學法修法，要求校務會議中學生代表應達1/5，落實校園民主。教育部回應，各大專院校在學生參與等部分議題仍有不同意見，積極溝通尋求共識。本報資料照片
台灣學生聯合會呼籲儘速啟動大學法修法，要求校務會議中學生代表應達1/5，落實校園民主。教育部回應，各大專院校在學生參與等部分議題仍有不同意見，積極溝通尋求共識。本報資料照片

台灣學生聯合會今天呼籲儘速啟動大學法修法，要求校務會議中學生代表應達1/5，落實校園民主。教育部回應，各大專院校在學生參與等部分議題仍有不同意見，積極溝通尋求共識。

台灣學生聯合會等學生代表今天在教育部外舉行記者會，訴請教育部盡速提出部版「大學法」修法草案。台灣學生聯合會理事長劉曜維說，現行規定僅有1/10學生代表，導致學生代表聲音變成校務會議白噪音，教育部去年5月曾說下個會期提草案，但至今草案一字未見。

教育部高等教育司副司長梁學政出面表示，大學法修法牽扯到學生參與校務、教師權益及大學發展等重要議題，去年9月到11月陸續與學生、教師及學校等各大團體舉行共9場座談會，進行意見交流討論。

梁學政說，與今天學生代表呼籲訴求有關的3大議題，包含提高學生參與校務會議比例、擴大學生參與學校各級會議及改變私立大學校長遴選方式，這3大議題在各大專院校有不同意見，將繼續與相關團體廣泛溝通，希望提出最大公約數。

台灣學生聯合會擔憂當前大學法修正面臨立法院議案屆期不連續的時間壓力，劉曜維呼籲，千萬不能讓多年的討論與研究成果功虧一簣，要求教育部盡速提出大學法修正草案版本，讓大學改革不要再等下一個4年。

台學聯常務理事、台北科大學生議會副議長趙元亨說，校長團體反對學生代表比例增加的理由是短期流動性，但這個問題根本不存在。校長4年一聘、校務會議代表1年一聘，流動性根本與學生幾乎沒有差異。

趙元亨表示，委員會審查通過的1/5學生代表，正是大學法規定可以舉行校務會議臨時會的門檻。學生需要在面對校方的不作為時，保有能夠開啟討論的底氣，這也是對校園民主、師生共治最基礎的門檻。

全國私校工會理事長尤榮輝說，教育部承諾在2月提出大學法修正草案，卻無故跳票，對外應有合理解釋，支持一讀版本中修正校務會議組成，包括教師代表應經選舉產生並不得少於全體1/2；也支持學生代表應經選舉產生並不得少於1/5，面對教部遲交草案，立院應負起督促責任。

教育部 大學生

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