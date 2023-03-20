大學法修正延宕數月 學生團體齊轟教部「遲交作業」

立法院教育及文化委員會去年5月通過大學法修正草案，擬將校務會議中學生代表比率，從現行十分之一提高到五分之一，原已經要送入院會三讀，卻遭大學校長串連反對，導致該草案一路延宕至今無下文，若這一會期未通過，恐面臨屆期不連續，必須全盤重新討論的難題。

台灣學生聯合會今天率多個教育團體召開記者會，批評教育部違背自己的承諾，置教文委員會高度共識通過的草案如無物，至今也未提出教育部版本，此舉是「遲交作業」，放任大學亂象持續發生。

台學聯祕書長黃亭偉表示，教育部去年5月承諾提出大學法修正草案，以及大學治理模式研究案等「作業」都已遲交已久，或不願對外公開，社會需要新的大學法，教育部卻違背承諾，至今仍在延誤修法。教文委員會已經有共識通過草案，校長團體才跳出來反對，顯然根本沒有要解決問題。

台學聯理事長、元智大學學生會長劉曜維也說，大學法修正案在多位「不具名」大學校長反對之下，無法順利排審，教育部也宣稱「下個會期提草案」，至今卻一字未見。當前大學法修正面臨屆期不連續的問題，呼籲教育部別讓多年的討論與研究成果公虧一簣，應盡速提出大學法修正草案版本。

台北科大學生議會副議長趙元亨表示，校長團體反對學生代表比例增加的其一理由是「短期流動性」，但他表示，校長四年一聘、校務會議代表一年一聘，流動性與學生相差無幾；校長團體認為五分之一學生代表是菜市場喊價，但這正是大學法規定得召開校務會議臨時會的門檻。這些保障是學生在面對校方不作為時，師生共治的基礎門檻。

東華大學學生會長陳彥伶則說，校園內學生人數近九成，但在議決校務重大事項的校務會議中，卻只有十分之一席次，尤其若要在會議中提出重大議案，也需耗時研擬政策，更難得是要說服絕大多數會議席次的行政主管與教師代表，共同支持學生的提案。

台灣北部大專校院學生自治聯合會副理事長馮輝倫表示，過往有人認為學生不熟校務發展，但在實務上，各校學生代表積極在校務會議中提出諸多優秀提案，例如心理健康假、性別友善宿舍，都是由學生代表提出、規畫，並交由校務會議討論且真正通過並落實的案例，由此也證明，提升學生比例，才能讓校務會議決策更全面，也能兼顧學生角度的政策。

高教工會執行秘書陳志軒則訴求，現行大學法對私校校長遴選無任何約束，不僅無需組成遴選委員會，甚至直接由董事會圈選，校園民主蕩然無存；另外，盡管校務會議代表規定教師代表不能低於二分之一，卻有許多教師身兼行政職與教師身份，反讓代表性失焦。至於大學法規範教師評鑑，現已淪為校方行政權管控的利器，應轉型成教師發展輔助機制，並與不續聘脫鉤。

全國私校工會理事長尤榮輝也表示，教育部承諾於2月提出大學法修正草案，卻無故跳票，對外應有合理的解釋，另也期待反對者敘明理由，並且提出對案，才能成為學生表率。他表示，大學本應帶領社會前進，卻有許多保守的大學校長反對大學法修正，令人遺憾。

立委范雲表示，近來諸多高教爭議案例皆凸顯「大學該如何自治」仍待檢討。去年曾提出大學法第7、9、15和33條的修正草案，分別針對併校、校長遴選制度、學生會基本任務，以及校務會議中的學生比例，但即便修法草案通過委員會審查，卻因為部版草案遲遲未推出，導致大學法修法進程停滯不前，呼籲教育部應正視各界改革大學法的聲浪，盡速提出修法對案。