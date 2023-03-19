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中生代學者搶手 陸挖角鎖定全團隊

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大校長陳文章於校務會議上表示，國內制度對資深教師設有國科會傑出獎，年輕學者則有哥倫布和愛因斯坦培植計畫，但對中生代學者鼓勵較少。圖／聯合報系資料照
台大校長陳文章於校務會議上表示，國內制度對資深教師設有國科會傑出獎，年輕學者則有哥倫布和愛因斯坦培植計畫，但對中生代學者鼓勵較少。圖／聯合報系資料照

台大校長陳文章昨在校務會議上表示，國內制度對中生代學者鼓勵較少，台大為此推動學術勵進青年講座，一次性給五十萬元。學界指出，其實四十至五十歲的中間學者海外學術圈、業界都偏愛，中國大陸近年更嘗試以重金挖角研究團隊，台灣應思考以政策留下中生代學者。

宜蘭大學資工系教授夏至賢表示，年輕學者近年確實有較優厚的獎勵制度，年長的學者則多已建立起名聲，中生代學者為了拚升等、申請計畫，多是論文研究的生產主力，但獎勵機制卻不多。身邊不少教授多曾被海內外學校探詢。

一名公立大學教授也指出，中國大陸近年廣泛從台、港、澳、新加坡挖角學者，不只挖角教授，有時更鎖定整個研究團隊，因為大陸知道，只要挖教育的牆角，就會影響一地的人才養成，進而影響其國力。

中生代教授不只海外學術圈有意探詢，業界機會亦多。台大化學系副教授徐丞志也談到，以生技製藥領域為例，五十歲左右研究能量充沛，進入業界正有優勢。

徐丞志表示，台灣高教圈現況不太可能再擴張，學者勢必會尋找各種出路，最近身邊也有同仁剛被挖角到大陸，助理教授至副教授階段「搶著要」，政府應思考以政策留才。

台大 團隊

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