校園紙本圖書補助浮動 出版界籲固定預算採購紙本書

教育部國教署補助全國國中小圖書館購置紙本書的預算去年遭腰斬，「生生有平板」的經費卻高達兩百億。雖然教育部澄清平板和紙本書的經費來源不同、沒有平板電子書擠走紙本書的問題。但出版界指出，台灣電子書種類有限、目前數量不到六萬本；若要拓展學子的閱讀視野、紙本書閱讀才應該是重點，建議教育部修改法規，以年度固定預算比例或金額，挹注國中小圖書館的紙本書採購。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長吳政鴻指出，依據「教育部國民及學前教育署補助國民小學與國民中學推動閱讀作業要點」，教育部補助國民中小學圖書館館藏是「按本署預算編列情形核予補助」。他認為，教育部應修改此一法條，以年度固定預算比例或金額挹注，「不要沒預算、就沒半毛錢補助」，以法規面來保障學生閱讀的權益。

吳政鴻也指出，根據「圖書館設立及營運標準」，國民中學圖書館與國民小學圖書館，購置圖書資訊之經費應占教學設備費百分之十。但目前大多數縣市與學校都未做到，他呼籲教育部應該嚴加稽查，並協未達基準的學校達標。

遠流董事長王榮文指出，近年紙本書銷量嚴重下滑，圖書館的採購對出版社非常重要，如果圖書館購書預算腰斬，對出版界的生態打擊甚大，也不利台灣閱讀的整體發展。

王榮文表示，遠流經營台灣雲端書庫多年，他直言台灣電子書市場規模小、許多翻譯書未授權電子書，目前台灣電子書種類不到六萬本，而台灣一年出版的新書卻有四萬本之多。如果政府只重視平板等硬體的採購，而忽略電子書平台種類不足的軟體問題，將造成台灣學子閱讀素養的重大危機。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷指出，平板預算該花，但紙本書的購書預算也不能少，紙本和電子書的關係應該是互補而非競爭、取代。王榮文表示，他希望文化部和教育部能夠攜手合作，一起打造出版健全的生態系統。

教育部表示，後續將編列年度專款，協助地方政府，共同合作豐富閱讀環境，並將持續蒐集各界意見，培養學生閱讀習慣。