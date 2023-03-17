教部購書經費腰斬 非山非市學校紙本、數位閱讀恐雙輸

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校沒錢買新書，遭教育界質疑，買書錢恐被挪去採購生生用平板軟體與防疫物資，若學校沒錢買書，又沒充裕的數位資源，學生閱讀教育恐淪「雙輸」。

據統計，教育部108、109學年度分別撥出3億6000多萬元及4億3000多萬元，補助全國各國中小學補充圖書館購置館藏書。但到了110學年度，教育部補助經費卻只剩下7000多萬元，中央補助比率腰斬，且更改名目，僅補助偏遠學校（不含非山非市），導致都會區、非山非市學校若沒地方自籌款，館藏書恐沒得換新，不少熱門書籍早被翻爛，只能靠圖書館員協助修復。

有國中教師質疑，教育預算是大水庫，買書錢恐被挪去採購生生用平板軟體與防疫物資，紙本閱讀反淪次要業務。也有地方教育行政人員表示，教育部未說明經費減列的原因，去年公文一來，甚至限定偏鄉學校，看到補助款大幅減少感到很錯愕，台北市、新竹市、基隆市沒偏鄉學校，一毛補助都領不到。

也有一位不具名國小校長提到，購書經費減列，讓學校無法買新書，都會區學校也並非生生「有」平板，且平板軟體多，不可能把軟體經費全用來買電子書產品，若學校沒錢買書又沒足夠數位資源，學生閱讀教育形同斷糧，恐淪紙本數位閱讀「雙輸」。

教育部對此澄清，生生用平板專案是行政院支持專案經費，以中央特別統籌分配稅款支應，並未使用國教署相關經費，亦即與購書經費無關。

實際上，地方政府所轄國民中小學圖書館運作及維護，是地方政府管轄權責，購書所需經費理當由地方政府編列預算支應。據了解，教育部往年是依用剩餘經費補助，但去年遇到疫情，另還有其他教育重點政策，導致購書補助經費遭排擠、因而銳減。

國家圖書館去年調查，2021年全台國中平均每校年度圖書資料購置經費為11萬元、國小為8萬元，約有16％國中及25％國小全年並無編列圖書資料購置經費。若以師生每人平均購書經費換算，國中約為165元，國小則為158元，皆低於200元，恐連1本書都買不到。

宜蘭縣府教育處表示，縣府購書費預算是依中央補助款比例編列，教育部的慣例是用剩餘經費補助，105到109學年度可達700萬甚至1000萬，但110學年度因疫情，只有不到100萬；縣府已函請教育部建議專款專用，避免類似狀況發生，縣長林姿妙也已提案至全國局處長會議。

花蓮縣教育處統計，去年補助各校購置圖書館藏書經費330萬8000元，這筆經費中央補助約53%，其餘還有155萬元需由縣府自籌。代理處長翁書敏表示，縣內學校圖書館購書經費來源有多元管道，除了中央教育部國教署、教育處外，縣文化局有時也會將一些圖書資源撥到學校，或各校也可能引入民間資源。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，中央補助購書經費確實有減少，不少學校傾向買共讀書箱，也就是一個年級六個班合買一套書輪流看，而不是由圖書館主動採購多元新書、擴充館藏書籍，共讀書箱雖能充實閱讀，卻因種類少而有所侷限。

張信務認為，閱讀教育對孩子來說非常重要，教育部及地方政府應在疫情後調整預算經費分配，尤其要兼顧數位閱讀，以及紙本閱讀，必須取得均衡點，尤其國小孩子仍適合使用紙本閱讀。另外，有些學校也轉向家長會或社會各界募集圖書資料，公私協力也是解方之一。

教育部說，地方政府所轄國中小圖書館是屬地方政府管轄權責，購書所需經費，優先由地方政府編列預算支應。另考量公立國中小圖書館（室）藏書均有更新與汰舊之需要，國教署自108年迄今補助公立國民中小學圖書館藏書量經費平均約2.3億元，111學年度，國教署先優先補助偏遠地區國中小購置圖書，其餘補助作業辦理中。