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出版界稱中小學4億購書經費逐年減 教育部將編年度專款

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部表示，後續將編列年度專款，協助地方政府共同合作閱讀環境。示意圖。本報資料照片
教育部表示，後續將編列年度專款，協助地方政府共同合作閱讀環境。示意圖。本報資料照片

出版界人士今天於臉書指出，政府近兩年來童書採購預算被200億「生生用平板」政策排擠，國教署經費補助全國各國中小購置圖書館藏書的經費近年屢屢下降，本學年開始，教育部補助購書預算可能歸零。教育部則表示，生生用平板為行政院專案經費，未使用國教署經費，也和購書經費無關，但後續將編列年度專款，協助地方政府共推閱讀環境。

該名出版界人士表示，政府這兩年童書採購預算，被200億的生生用平板政策排擠。108學年度和109學年度，教育部國教署還有將近4億經費，補助全國各國中小學購置圖書館藏書，平均一校約10萬元；但到了去年110學年度，補助經費卻只剩下7千多萬元，一校一學期購書經費不到2萬。

該名人士指稱，依同業觀察，111學年度上半年，教育部補助全國國中小的購書預算很可能歸零。又學校圖書館沒有新書，對公立學校的弱勢家庭至關緊要；沒有新書，圖書館的借閱率也會大幅降低。政府退稅於民發放6000元現金，其實只要一人少退10元，全國中小學一年就能保留4億的圖書採購經費。

但教育部稍早回應，生生用平板專案是行政院支持專案經費，以中央特別統籌分配稅款支應，並未使用國教署相關經費，亦即與購書經費無關。

教育部指出，但國民中小學圖書館維護和運作是由地方政府管轄，購書經費會優先由地方政府編列預算支應，但考量公立學校圖書館藏書確實有汰舊換新的必要，也為了培養閱讀習慣，國教署近年來持續籌措經費補助。

教育部說，108年迄今，國教署補助公立國民中小學圖書館藏書量經費平均約2.3億元；111學年度，目前優先補助偏遠地區國中小圖書館購置圖書，其餘補助作業辦理中。後續將編列年度專款，協助地方政府共同合作閱讀環境，並持續蒐集各界意見。

圖書館 教育部 國教署

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