金融專家當導師 新光慈善基金會為偏鄉童建立理財知識

新光人壽慈善基金會與FLY Taiwan（Fincial Literacy for the Youth）合作為偏鄉孩童建立理財知識，本月舉辦「一日理財小尖兵」課程，加強孩子正確的理財觀，了解收入與支出如何平衡，以及如何賺取與管理自己的財務。

新光人壽慈善基金會指出，該會執行長吳欣盈自2008年起推動企業內部書信筆友計畫，以人生導師的陪伴概念，為來自弱勢家庭的小筆友，媒合各行各業的大筆友，從近200位小朋友的書信內容中發現，偏鄉孩童不僅有書寫弱勢也有閱讀弱勢的現象，且因家庭狀況影響，理財觀念較為薄弱。

新光人壽慈善基金會於是與FLY Taiwan（Fincial Literacy for the Youth）團體合作，先挑選「10歲開始學理財」一書，讓小筆友在寒假期間閱讀，幫助他們建立基礎的理財知識如存錢、收入與支出等。

基金會指出，閱讀之後，孩子們反應熱烈，發現理財是好玩有趣的概念，因此3月4日舉辦「一日理財小尖兵活動」，邀請博幼社會福利基金會、安得烈慈善協會與台中扶弱成長協會約80位小朋友參與，由金融界專業人士，以淺顯易懂的理財方式，教導他們儲蓄、投資、消費，建立基礎正確的理財觀念，並用闖關活動讓小朋友上台分享所學，孩子們玩得不亦樂乎，也能分辨並舉例：買手機是想要，而買鉛筆是需要。

新光人壽慈善基金會指出，這次的課程讓正確的理財觀念與知識萌芽於孩子們心中，期望為日後的金錢觀鋪墊，期待每個孩子未來都有亮眼的表現。