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全台第一所公辦科技實驗學校將招生 各地家長搶問
雲林縣斗六石榴國中今年八月將轉型為公辦科技實驗國中，除以科技課程為導向，在正規課程外，特別加強雙語課程，協助學生與國際接軌，未來更將銜接高中，盼成為科技業的人才庫，18日將舉行招生說明會，已有不少外縣市家長詢問入學條件。
石榴國中今天舉辦33周年校慶，校方邀請周邊社區，以及石榴、梅林、溪洲國小師生共同參與，藉機宣傳未來學校實驗教育理念，現場並有義峰高中展示AR、VR實境體驗，讓學生實際操作認識新興科技，了解學校未來的發展計畫。
校長林俊賢表示，石榴國中是全台第一所以科技課程為導向的實驗學校，除機電、資訊科技等課程，每周另安排純外語課，強調聽說能力，提升孩子未來國際溝通跟國際移動能力。
雲林縣政府教育處指出，石榴國中目前共有8個班級，轉型實驗學校後，每個年級將招收6個班級、每班20人，師資人力編制將比照高中從2.2提高到每班2.5人，以菁英班的方式培育人才，預計3月18日舉辦實驗教育理念說明會，4月8日第一至第三順位入學登記、4月15日第四順位入學登記。
校方表示，目前詢問入學條件的電話不斷，甚至有南投、屏東的家長打來詢問，但校方希望保障在地學生的就讀權益，目前只限戶籍在雲林的學生可入學。
林俊賢說，台積電慈善基金會董事長張淑芬去年曾到雲林縣參訪，當時有說有機會可以協助雲林縣的科技教育發展，石榴國中轉型實驗學校先做好準備，目標還要成立高中部，未來有機會成為科技業的人才庫。
石榴國中轉型是當地的大事，地方人士都很關心，當地的長和宮、振王宮、南仁寺、榴中、榴南、榴北、彰源公司、東燊科技企業社支持學校發展理念，分別贊助2至10萬元不等的經費，希望能協助學校加強軟、硬體更新。
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