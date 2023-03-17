新北國際教育博覽會登場 本月26日展出五大主題

新北國際教育博覽會將於3月26日在新北市市民廣場登場，以「青春 從新北開始」為主題，推出生涯適性發展、百攤學校特色、國際教育展能、多元特色展現、最美制服走秀五大主題，邀請新北國中生來到現場，了解新北各校課程特色，協助孩子適性選擇未來進路，現場還獨家抽國際機票等多項大獎。

教育局表示，今年新北國際教育博覽會首次將展場從市民廣場延伸至板橋車站及市府一樓大廳，擴大為三大教育展區，將新北教育成果及特色一次大公開，還邀請到澳洲、加拿大、日本的教育單位及學校，設立國際教育展能區，呈現新北市各校特色及內容，更推出在新北讀尚Whole系列活動，協助孩子在選填志願前，能先了解自己及學校，並能夠在地就學。

五大必來理由從生涯適性發展開始，今年博覽會設有適性輔導區，安排新北專屬適性體驗活動。理由之二為現場由新北市高中職、五專及合作單位擺設超過100個攤位，一次了解新北各校的特色內容。理由之三今年邀請澳洲、加拿大、日本等國際單位及學校代表來到活動會場與學生互動，展現新北推動在地就學及培育國際人才的教育特色。

理由之四，現場還有跨領域特色課程以及技術型高中專業群科介紹等服務，供學生及家長利用。最後推出「新北制服Fashion Show」，40間新北市公私立高級中等學校角逐最美制服寶座，展現熱情活力，總獎金超過2萬元。

現場並有各校特色市集鼓勵學生多元探索攤位獲取點數，可換取學校特色產品，另外現場還有闖關集章抽獎活動，除有iPad Pro、Switch、AirPods等多項大獎，今年加碼抽市值2萬元國際機票。制服Fashion Show邀請民眾擔任最佳聲援助選，每天1票投下心目中最喜歡的制服，網路票選活動將至3月26日截止。