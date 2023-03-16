經營欠佳教師「跳車」 專輔學校一年專任教師少掉四成

教育部統計近三學年大專校院專任教師數，受列管的專案輔導學校近三年來專任教師數均下跌，部分學校111學年相較前一年甚至減少逾4成。教育團體評析，學校經營不善有能力的教師先行逃生，但離開時是專任教師，受限於年紀壓力和職缺，即便轉任他校也難再以專任方式獲聘。

配合私校退場條例，教育部110學年依法公告六間專案輔導學校。六所專輔學校近三年來專任教師數均下跌，本學年大同技術學院較前一學年專任教師增減率為負43％，台首大則為負30％，其他四校則從負29％至負9％。

若以專任教師數觀之，大同技術學院僅剩下26人，其次則為本學年已停招的台首大41人；高苑科大則還有154人為最多，環球科大也有111人。

高教工會組織部主任林柏儀表示，專任教師有能力者多會先離開，但離開學校後再找到專任職非常難，以過去永達技術學院退場為例，學校退場三年後，僅一成教授取得他校專任職。

林柏儀指出，專輔學校教師不少多是當年專科升格科大時應聘，普遍年紀都在五十歲以上，勞動市場偏好年輕學人、專任職競爭壓力大，都導致教師重回市場謀職不易。

大同大學校長何明果則表示，大同大學近年也承接他校的老師，以專任、專案應聘均有，又教授謀職難易也依領域有所不同，若資通訊等需求量較大的科系，相對會開出較多專任缺，但如餐飲旅遊系等則機會較小。但教育部近年已要限制專案教師比例，專案亦有機會轉專任，就看應徵者如何抉擇。

本報曾報導，過去大專校院退場後教師多嘗試前進大陸謀職，亦有人改行種水果。一名專輔學校教師感嘆，前幾年不少同事轉職到他校，但家人多在當地，主要還是放不下家人，不能貿然離開，學校距離改善期截止還有兩個月，只希望真的能有辦學資金挹注。